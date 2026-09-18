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Finalizan pruebas de Transmicable en San Cristóbal: inicia la hora cero para su operación

Desde el sendero de Altamira hasta el Portal 20 de julio, el recorrido pasará de 50 a 10 minutos. La entrega se estima para finales de este 2026.

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Redacción Bogotá
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18 de septiembre de 2026 – 10:38 a. m.

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Las 144 cabinas del cable aéreo de San Cristóbal ya cumplieron su fase de prueba. Así lo informó este viernes el IDU, quien entregó el más reciente avance de esta obra que ya alcanza un 94 % de ejecución a lo largo de su trazado de 2,87 kilómetros y tres estaciones.

Cada cabina tendrá capacidad para 10 personas sentadas, contará con accesibilidad para usuarios en silla de ruedas y permitirá el ingreso de bicicletas plegables. Además, las estaciones incorporarán paneles solares para apoyar la generación de la energía necesaria para la operación.

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El proyecto de movilidad beneficiará a más de 400 mil personas, movilizará alrededor de 35.000 pasajeros diarios y tendrá capacidad para transportar 4.000 personas por hora en cada sentido. Una comunidad que pasará de un trayecto de 50 a 10 minutos desde el sendero de Altamira hasta el Portal 20 de julio.

Con este anuncio, ya queda en manos de Transmilenio entregar el cable aéreo al operador Promesa de Sociedad Futura, quien ganó el contrato por COP 390 mil millones y estará a cargo de la operación durante los próximos 10 años y 4 meses.

Mientras esto ocurre, el IDU indicó que la obra continuará con las actividades pendientes de construcción de espacio público y el gimnasio de calistenia. Así como el componente ambiental que incluye 115 árboles, entre 14 que serán conservados, 24 que serán trasladados y 77 nuevos árboles que serán plantados.

Con todo lo anterior, se espera que el Transmicable de San Cristóbal entre en operación en diciembre o enero de 2027.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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