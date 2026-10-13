Fingieron ser operarios del metro para llevarse 11 rieles avaluados en COP 50 millones

Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la avenida Boyacá con avenida Primero de Mayo. Según la Policía, los elementos que intentaban llevarse estaban avaluados en aproximadamente COP 50 millones. Una alerta de la Central de…

La ropa de trabajo y los elementos de seguridad no bastaron para respaldar el traslado de 11 rieles destinados a la construcción del Metro de Bogotá. Dos hombres que presuntamente se hacían pasar por operarios fueron capturados mientras cargaban el material en una tractomula, en un lote del barrio El Amparo, en Kennedy.

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Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la avenida Boyacá con avenida Primero de Mayo. Según la Policía, los elementos que intentaban llevarse estaban avaluados en aproximadamente COP 50 millones. Una alerta de la Central de Radio advirtió a las patrullas sobre varias personas que estaban subiendo los rieles al vehículo. Al llegar, los uniformados encontraron a los sospechosos con cascos, botas de seguridad y prendas similares a las utilizadas por los trabajadores de la obra.

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Durante la verificación, los policías solicitaron los documentos que autorizaban el traslado. La institución señaló que los soportes presentados eran presuntamente falsos, por lo que capturaron a ambos hombres por el delito de hurto y los pusieron a disposición de la autoridad competente.

Uno de los capturados registra anotaciones judiciales por receptación, hurto, estafa, porte de armas de fuego, daño en bien ajeno, perturbación de la posesión sobre inmueble y obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicaciones, según la Policía.

La investigación deberá esclarecer cómo accedieron al material y establecer la participación de cada detenido. El intento de hurto también puso bajo revisión la seguridad de los depósitos: las autoridades evalúan reforzar los controles en los lugares de almacenamiento y las obras aledañas para proteger los insumos destinados al Metro.

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