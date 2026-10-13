Hurto de celular en Fontibón terminó con persecución por una ciclorruta

Al advertir la presencia de la Policía, los hombres abandonaron la vía e ingresaron a una ciclorruta para intentar escapar. Sin embargo, la persecución terminó pocos metros después, cuando…

Un ciudadano que acababa de ser víctima de un hurto de celular en Fontibón se acercó a varios policías que patrullaban el sector de Hayuelos y les informó que dos hombres en motocicleta le habían quitado el dispositivo. Con la descripción entregada por el afectado, los uniformados iniciaron la búsqueda y ubicaron a los sospechosos todavía cerca del lugar.

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Al advertir la presencia de la Policía, los hombres abandonaron la vía e ingresaron a una ciclorruta para intentar escapar. Sin embargo, la persecución terminó pocos metros después, cuando las patrullas alcanzaron y capturaron a los dos señalados.

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El teléfono hurtado fue avaluado en $6 millones. Los capturados, de 27 y 30 años, quedaron a disposición de la autoridad competente, que continuará el proceso por el delito de hurto. El reporte divulgado por las autoridades no precisó si el equipo fue recuperado ni informó sobre una decisión judicial posterior a las capturas.

Así ocurrió el hurto de celular en Fontibón

El procedimiento comenzó durante un patrullaje de rutina en Hayuelos. En ese momento, la víctima se acercó a los policías y señaló que dos hombres que viajaban en una motocicleta acababan de quitarle un celular de alta gama. Además de informar lo sucedido, el ciudadano describió a los presuntos responsables y el vehículo en el que se movilizaban. Estos datos permitieron que las patrullas orientaran la búsqueda hacia las vías cercanas y localizaran a los hombres.

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Cuando los sospechosos notaron que los policías se aproximaban, intentaron evadirlos utilizando una ciclorruta. No obstante, los uniformados mantuvieron la persecución y los interceptaron antes de que lograran salir del sector. La información oficial no detalló el punto exacto de Hayuelos donde ocurrió el raponazo ni indicó si durante el hecho se utilizaron armas o hubo personas lesionadas.

Uno de los capturados tenía antecedentes por hurto

La Policía informó que uno de los detenidos registra antecedentes judiciales por hurto. Asimismo, durante el proceso de judicialización surgió información sobre otras personas que podrían haber sido víctimas de los dos hombres bajo la misma modalidad. “Se tiene conocimiento de más personas afectadas por estos dos ciudadanos, de igual forma por el delito de hurto en la modalidad de raponazo”, señaló el teniente coronel Julián García, comandante de la Estación de Policía de Fontibón.

Las autoridades no precisaron cuántos casos adicionales estarían bajo revisión, en cuáles localidades ocurrieron ni si ya existen denuncias formales que vinculen a los capturados con esos hechos. Por ahora, ambos hombres responden únicamente por el caso reportado en Hayuelos. Los antecedentes mencionados por la Policía y los posibles episodios anteriores no representan una condena dentro de esta nueva actuación.

Otros robos recientes reportados en Fontibón

El hurto de celular en Fontibón ocurrió pocos días después de que una cámara registrara otro raponazo en el centro de la localidad. En ese caso, un hombre se acercó a dos personas que conversaban frente a un establecimiento, tomó un teléfono y corrió hasta una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice. Además, el 18 de septiembre fueron capturados tres hombres señalados de hacerse pasar por integrantes de la Sijín para quitarles pertenencias a ciudadanos. Según la Policía, realizaban falsos controles y aseguraban que los objetos de las víctimas provenían de actividades ilícitas.

Durante ese procedimiento fueron recuperados un reloj, dinero, un celular y un anillo de oro. Los tres detenidos también fueron puestos a disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto y suplantación de autoridad. Aunque estos episodios ocurrieron en la misma localidad, las autoridades no han informado que exista una relación entre los capturados de Hayuelos y los responsables de los otros casos.

Bogotá registró más de 73.000 hurtos a personas en ocho meses

Entre enero y agosto de 2026, Bogotá registró 73.563 denuncias por hurto a personas. De ese total, 3.361 casos habían ocurrido en Fontibón durante el primer semestre, lo que ubicaba a la localidad en el séptimo lugar de la ciudad por número de hechos reportados. Por otra parte, un balance divulgado por la Policía indicó que el hurto a personas había disminuido un 16 % frente al mismo periodo de 2025, una diferencia superior a 13.000 casos.

En ese mismo reporte, las autoridades informaron la captura de 4.013 personas por este delito: 3.105 en flagrancia y 908 mediante orden judicial. Además, durante los operativos habían sido recuperados 2.445 celulares, 1.018 bicicletas, 1.017 motocicletas y 733 vehículos. Centro Fontibón aparecía entre los barrios donde se había registrado una de las mayores reducciones. Sin embargo, las cifras distritales reúnen distintas modalidades de hurto a personas y no corresponden exclusivamente al robo de teléfonos celulares.

¿Cómo denunciar el robo de un celular?

Ante un hurto en curso o una situación que represente un riesgo inmediato, los ciudadanos pueden comunicarse con la Línea de Emergencias 123. La información sobre los responsables, su vestimenta, el vehículo utilizado y la dirección de huida puede facilitar la reacción de las patrullas.

La denuncia formal también puede presentarse en línea mediante el Sistema Nacional de Denuncia Virtual. Asimismo, la Fiscalía recibe reportes en la línea 122 desde teléfonos celulares y mantiene atención presencial en sus Unidades de Reacción Inmediata.

Después del robo, el propietario debe solicitar al operador el bloqueo de la línea y del IMEI. Este número permite identificar el equipo y consultar posteriormente si fue recuperado por la Policía.

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