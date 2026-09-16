Fiscalía acusó a hombre por presuntos actos sexuales contra tres niñas de su familia

La investigación indica que el hombre aprovechaba la cercanía con las víctimas y los espacios privados de las viviendas para acercarse a ellas. Las niñas tenían entre 4 y 13 años cuando ocurrieron las conductas…

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a un hombre señalado de cometer actos sexuales, de manera reiterada y durante varios años, contra tres niñas de su entorno familiar. Un fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de Bogotá asumió el caso y presentó la acusación por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

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La investigación indica que el hombre aprovechaba la cercanía con las víctimas y los espacios privados de las viviendas para acercarse a ellas. Las niñas tenían entre 4 y 13 años cuando ocurrieron las conductas que ahora investiga la justicia.

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Una de las víctimas era su nieta

Según el expediente, el acusado habría cometido actos sexuales contra su nieta en diferentes oportunidades, entre 2018 y 2022. Las otras dos víctimas eran sus sobrinas. Los investigadores establecieron que el procesado presuntamente utilizaba distintas estrategias para permanecer a solas con las niñas. El vínculo familiar y la confianza que tenía con ellas le habrían permitido acercarse sin despertar sospechas inmediatas.

Los episodios ocurrieron en viviendas ubicadas en Bogotá y Soacha, de acuerdo con la Fiscalía. La entidad mantuvo bajo reserva la identidad de las niñas para proteger sus derechos y evitar su revictimización.

El vínculo familiar habría facilitado los ataques

El caso vuelve a poner la lupa sobre las violencias sexuales que ocurren dentro de entornos cercanos a los niños. En estas situaciones, el presunto agresor no siempre aparece como un desconocido: puede formar parte de la familia o pertenecer al círculo de confianza de la víctima. Esa cercanía puede facilitar que el responsable busque espacios sin supervisión, presione a las víctimas para guardar silencio o se aproveche de su edad para impedir que comprendan y comuniquen lo ocurrido.

Por esa razón, cualquier cambio repentino de comportamiento, temor frente a una persona específica, rechazo a permanecer a solas con un adulto o manifestación relacionada con una posible agresión requiere atención inmediata. Las autoridades recomiendan escuchar a los niños sin cuestionarlos, evitar interrogatorios reiterados y activar las rutas institucionales. La Fiscalía llevará el caso a juicio tras formular la acusación. En esa etapa presentará los elementos probatorios que recopiló durante la investigación, mientras la defensa tendrá la oportunidad de controvertirlos.

La acusación no equivale a una condena. Un juez deberá valorar las pruebas y determinar si el procesado tiene responsabilidad penal por los hechos.

El miedo y el silencio también afectan a otras víctimas

El proceso contra el hombre se conoce en medio de una discusión más amplia sobre las distintas formas de violencia sexual y las barreras que enfrentan las víctimas para pedir ayuda. Una encuesta de la Veeduría Distrital, que consultó a más de 4.900 personas, encontró que cuatro de cada diez participantes vivieron alguna situación de acoso sexual callejero entre junio de 2024 y junio de 2025.

Aunque el acoso callejero y los actos sexuales contra menores corresponden a conductas y contextos diferentes, ambos escenarios muestran dificultades para denunciar y buscar protección. En el caso de las mujeres consultadas, el 73 % aseguró que no sabía dónde reportar un episodio de acoso y apenas el 8,3 % afirmó haberlo denunciado.

La encuesta también encontró que el 51,6 % de las mujeres y el 56,9 % de las personas de otras identidades de género sufrió alguna situación de acoso sexual callejero. Entre los hombres, el porcentaje llegó al 15,8 %.

Además, el 95,4 % de las mujeres manifestó sentir miedo, siempre o algunas veces, de convertirse en víctima de estas conductas. El 83,1 % se siente insegura en calles y espacios públicos, mientras que el 71,7 % expresó esa misma percepción frente al transporte público.

Las cifras no guardan relación directa con el proceso por los presuntos ataques contra las tres niñas, pero evidencian la necesidad de fortalecer la prevención, divulgar las rutas de atención y facilitar la denuncia de las diferentes formas de violencia sexual.

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