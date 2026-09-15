El suministro regresará durante el transcurso del día y la madrugada del miércoles 16. Sin embargo, el agua no llegará al mismo tiempo a todas las viviendas porque la empresa debe llenar las tuberías y…

Miles de habitantes de Suba empezarán a recuperar el servicio de agua después de dos días de interrupciones. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó que sus equipos terminaron este martes 15 de septiembre la reparación de la red matriz que presentó un daño imprevisto en la avenida Ciudad de Cali con calle 139.

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Vuelve el agua a Suba: estos 16 barrios recuperarán el servicio de forma gradual

El suministro regresará durante el transcurso del día y la madrugada del miércoles 16. Sin embargo, el agua no llegará al mismo tiempo a todas las viviendas porque la empresa debe llenar las tuberías y recuperar la presión del sistema.

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¿Qué barrios recuperarán el agua?

La emergencia afectó el sector comprendido entre las calles 132 y 170 y las carreras 98 y 118. Los cortes alcanzaron a Villa Hermosa, Las Mercedes, Tuna Baja, Pinos de Lombardía, Tibabuyes, Rincón de Santa Inés, Tuna, Sabana de Tibabuyes Norte, Lombardía, Puerta del Sol, Villa María, El Poa, Costa Azul, La Chucua, Las Flores y Potrerillos.

Las zonas cercanas a la red principal recibirán el líquido primero. Los barrios más alejados deberán esperar hasta que las tuberías completen sus niveles y alcancen la presión necesaria para llevar el agua hasta las viviendas.

Durante las primeras horas, algunos usuarios podrían registrar baja presión o intermitencias mientras el sistema termina de estabilizarse.

La reparación exigió una pieza especial

La tubería sufrió la avería el domingo 13 de septiembre. Desde entonces, los operarios trabajaron a varios metros de profundidad, retiraron el segmento dañado e instalaron un nuevo tramo.

La EAAB también fabricó una pieza especial para reforzar la red y reducir el riesgo de nuevas fallas. La complejidad de la intervención exigió coordinación con Enel Colombia y la Secretaría Distrital de Movilidad.

Durante las labores de este martes, un derrumbe de tierra en el punto de excavación obligó a los equipos a atender una emergencia adicional. Pese al incidente, los trabajadores completaron la instalación y comenzaron el proceso de recuperación del suministro.

Carrotanques seguirán durante la normalización

El Acueducto mantendrá el abastecimiento alternativo mientras el agua llega a todos los sectores. La empresa priorizará centros de salud y lugares con alta concentración de personas.

Los usuarios pueden solicitar carrotanques mediante la Acualínea 116. Estos vehículos circulan continuamente por la zona afectada y no permanecen necesariamente en puntos fijos.

La EAAB continuará monitoreando el llenado de las redes y divulgará los avances mediante sus canales digitales y la línea de atención. Mientras concluye la normalización, recomendó utilizar el agua disponible para alimentación, higiene y demás necesidades básicas.

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