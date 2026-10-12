Fiscalía indaga en Bogotá pagos millonarios por vehículos Ferrari que no fueron entregados

En este sentido, uno de los denunciantes afirma que pagó US$560.000 por un…

Dos compradores de la reconocida marca italiana de vehículos Ferrari comenzarón un proceso legal contra la concesionaria con presencia en Bogotá, tras un un lío con la entrega de vehículos que habrían sido adquiridos en la sucursal de la marca en Bogotá. Luego de que la denuncia fue radicada, el caso del llegó a la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía, la cual inició una investigación que rapidamente llamó la atención de la opinión pública.

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En este sentido, uno de los denunciantes afirma que pagó US$560.000 por un Ferrari 296 GTS y reclama la devolución de US$72.655 destinados a su importación, mientras que otro sostiene que transfirió $484 millones para comprar un Roma Spider. En ambos casos, pese a la cancelación del importe, los vehículos no habrían sido entregados a los clientes.

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Con base en lo anterior, los escritos de la reclamación que salieron a la luz pública mencionan cinco posibles delitos: estafa, hurto, abuso de confianza, administración desleal y concierto para delinquir. Estas conductas fueron incluidas por los denunciantes, aunque hasta el momento no se conocen imputaciones, capturas o decisiones judiciales que establezcan responsabilidades.

¿Qué denuncian los clientes del concesionario Ferrari en Bogotá?

La primera denuncia está relacionada con la compra de un Ferrari 296 GTS modelo 2024. De acuerdo con el documento conocido por Infobae, el comprador acordó en enero de 2025 un pago total de US$560.000, equivalentes entonces a unos $2.271 millones.

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De ese monto, US$479.000 correspondían al valor del vehículo y cerca de US$80.000 cubrirían impuestos, nacionalización y otros gastos necesarios para llevarlo a Colombia. Sin embargo, una vez calculados los costos definitivos, habría quedado un saldo aproximado de US$72.655, cerca de $285 millones, que permaneció bajo administración de la empresa.

Posteriormente, el vehículo fue trasladado a una zona franca de Panamá. El comprador asegura que siguió la recomendación de comercializarlo desde ese país, pero la venta no se concretó y el automóvil quedó almacenado en territorio panameño.

De acuerdo a lo anterior, y según la deuncia, entre el 9 de junio y el 19 de julio de 2026, el cliente solicitó la devolución del saldo para asumir directamente la nacionalización. Según la denuncia, el reintegro habría sido autorizado inicialmente, aunque nunca se hizo efectivo.

Un Roma Spider que tampoco habría sido entregado

La segunda denuncia corresponde a un Ferrari Roma Spider. El comprador recibió el 25 de julio de 2025 una cotización por US$410.000 y asegura que posteriormente transfirió $484 millones como parte de la operación.

Sin embargo, el automóvil no fue entregado. Por esa razón, el denunciante pidió a la Fiscalía verificar si la orden llegó realmente a la fábrica, establecer el recorrido del dinero y revisar los registros bancarios y contables de las sociedades involucradas.

Este cliente también afirma que otro vehículo de su propiedad fue enviado a la zona franca de Panamá para buscar un comprador. La operación tampoco se habría completado, por lo que ambos automóviles mencionados en las denuncias permanecerían almacenados en ese país.

¿Quiénes aparecen mencionados en las denuncias?

Los documentos reseñados mencionan a Autos Italianos de Colombia, empresa que manejó durante más de una década la representación de Ferrari en el país. Además, los escritos incluyen a los antiguos socios Jorge Enrique Carvajales Orozco, Sergio de la Vega y Erik Stolberg, así como a Autos de Alta Gama Holdings, sociedad que tomó el control accionario de la compañía en mayo de 2026.

También fueron mencionados Alfonso Salume, identificado en las denuncias como nuevo adquirente, y Henry Ávila Herrera, quien figuró como representante legal suplente de Autos Italianos. Todos estos nombres aparecen por señalamientos realizados por los compradores y no por una declaración judicial de responsabilidad.

¿Por qué Ferrari retiró la autorización al concesionario?

El conflicto comercial comenzó con un préstamo que Autos de Alta Gama Holdings concedió en octubre de 2024 a Italian Motors Holdings, matriz de las operaciones de Ferrari en Colombia y Panamá.

La deuda debía pagarse en mayo de 2026 pero, ante el incumplimiento, el acreedor ejecutó la garantía y tomó el control de las acciones de Autos Italianos de Colombia y Automóviles Italianos de Panamá.

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No obstante, el cambio accionario se realizó sin la autorización de Ferrari North America. Como consecuencia, la marca retiró a Autos Italianos de su red oficial de concesionarios a partir del 4 de junio de 2026 y suspendió la venta de vehículos nuevos mediante ese operador.

Ferrari aseguró que las circunstancias empresariales que provocaron la controversia estaban fuera de su control y responsabilidad. Al mismo tiempo, informó que buscaba un nuevo distribuidor para Colombia y que mantendría los servicios de mantenimiento, soporte técnico y garantías mediante canales autorizados. Aún con lo anterior, a la fecha no se ha divulgado públicamente la designación de un nuevo representante oficial para el país.

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La nueva administración revisa los anticipos

Autos de Alta Gama Holdings tomó el control de Autos Italianos de Colombia el 25 de mayo de 2026. En una comunicación posterior señaló que estaba evaluando alternativas jurídicas, comerciales y financieras para atender a las personas que habían entregado anticipos.

La nueva administración explicó que primero debía revisar los documentos, las cuentas y las operaciones heredadas. Por su parte, Sergio de la Vega, uno de los anteriores accionistas, manifestó que Italian Motors Holdings ya no controlaba la sociedad, aunque aseguró que buscaban atender de manera ordenada las reclamaciones pendientes.

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Autos Italianos también informó que adelanta una auditoría forense de su información contable, financiera y administrativa. El análisis busca reconstruir el manejo de los recursos, las obligaciones con clientes y el estado de cada transacción.

La SIC abrió una averiguación por el concesionario Ferrari en Bogotá

El expediente penal no es el único frente abierto. La Superintendencia de Industria y Comercio inició una averiguación preliminar de protección al consumidor bajo el radicado 26-294239.

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La entidad solicitó información sobre las condiciones ofrecidas a los compradores, los tiempos de entrega, la publicidad difundida, la terminación del vínculo con Ferrari North America y las medidas adoptadas para cumplir las operaciones contratadas antes del cambio de administración.

Asimismo, pidió establecer si el concesionario Ferrari en Bogotá continuó promocionando vehículos, recibiendo órdenes o aceptando pagos después de perder la autorización de la marca. La SIC informó entonces que las quejas públicas involucraban aproximadamente a seis compradores.

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Autos Italianos respondió el requerimiento en agosto con un documento de más de 210 páginas. Según la compañía, la contestación desarrolló los 15 puntos solicitados e incluyó información individual sobre las transacciones celebradas con sus clientes.

La actuación de la SIC permanece separada del proceso penal. Su objetivo es establecer si existieron incumplimientos al régimen de protección al consumidor, mientras que la Fiscalía analiza las conductas planteadas en las denuncias. No se conoce una sanción administrativa definitiva relacionada con este expediente.

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