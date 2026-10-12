La edición número 30 de Rock al Parque está superando todas las expectativas. Si bien, los organizadores esperaban una alta afluencia de personas, la asistencia del segundo día rompió todos los récords y llevó al límite la logística del evento. Cuando Mon Laferte, una de las artistas más esperadas de la jornada del domingo apareció en el escenario Plaza, el parque Simón Bolívar ya llevaba varias horas al límite. No en vano Rock al Parque 2026 reunió a más de 200.000 personas durante su segunda jornada, según los reportes preliminares, pero la…

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Locura en Rock al Parque en Bogotá: más de 200.000 personas y aforo al límite

La edición número 30 de Rock al Parque está superando todas las expectativas. Si bien, los organizadores esperaban una alta afluencia de personas, la asistencia del segundo día rompió todos los récords y llevó al límite la logística del evento. Cuando Mon Laferte, una de las artistas más esperadas de la jornada del domingo apareció en el escenario Plaza, el parque Simón Bolívar ya llevaba varias horas al límite. No en vano Rock al Parque 2026 reunió a más de 200.000 personas durante su segunda jornada, según los reportes preliminares, pero la enorme convocatoria también produjo aglomeraciones, el cierre temporal de los ingresos y dificultades para atender a algunas personas atrapadas entre la multitud.

La jornada del domingo 11 de octubre confirmó el poder de convocatoria del festival en sus 30 años. Sin embargo, también puso a prueba la logística dispuesta para distribuir al público entre cuatro escenarios, controlar los accesos y mantener despejada la zona cercana a las tarimas.

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Horas antes del cierre musical, la directora de Idartes, María Claudia Parias, informó que el festival había alcanzado el máximo permitido y que no podían ingresar más personas. La decisión dejó concentraciones de público en los alrededores del Simón Bolívar y llevó a la funcionaria a recomendar que quienes planean asistir este lunes festivo lleguen temprano.

Rock al Parque 2026 alcanzó el aforo máximo

“Ya se nos está reventando la participación ciudadana”, afirmó Parias al comunicar que el parque había llegado a su capacidad. La organización mantuvo cerrados los accesos mientras continuaban las presentaciones y se producía la salida de algunos asistentes.

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La advertencia ocurrió en una jornada que reunió a Mon Laferte, Serú Girán por Lebón y Aznar, Esteman, Claudio Narea, Gondwana, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Bándalos Chinos y otras agrupaciones distribuidas entre los escenarios Plaza, Bio by Vans, Eco y BBC.

Al finalizar la noche, las autoridades reportaron que más de 200.000 personas habían asistido al segundo día del encuentro. No obstante, hasta la madrugada de este lunes, Idartes no había publicado su balance consolidado de la jornada dominical ni precisado la metodología utilizada para calcular esa asistencia.

Una barrera rota y cuatro personas con dificultades para respirar

El momento más delicado ocurrió en el escenario Plaza, donde la presión de la multitud rompió una de las barreras instaladas en la parte delantera. Además, cuatro personas tuvieron que ser retiradas después de presentar problemas para respirar.

Antes de que la situación fuera controlada, la organización hizo al menos cuatro llamados por los altavoces para pedirle al público que retrocediera y liberara espacio cerca de la tarima. Posteriormente, el flujo de asistentes fue regulado y la programación continuó.

En redes sociales también aparecieron relatos sobre personas desmayadas, dificultades para sacarlas de las zonas congestionadas y aparentes fallas en los controles de ingreso. Otros asistentes cuestionaron que algunos elementos fueran retenidos en las entradas mientras, según sus testimonios, los controles no funcionaban de manera uniforme.

Así fue la salida de Rock al Parque y me quedo corto. Hubo riesgo real de estampida. Fue aterrador. Yo vi varias personas con pánico, que les costaba respirar, llorando y muchos huevoncitos sin dimensionar donde estaban. Quería ir al cierre, pero no quiero arriesgar mi vida. pic.twitter.com/1f7f2ppEvj — Esteban 🍉 (@teban9615) October 12, 2026

No obstante lo anterior, el comportamiento de los asistentes estuvo a la altura, por cuanto no se registraron incidentes o alteraciones del orden público, desmotrando una vez más la vocación de la ciudad y sus habitantes para organizar y disfrutar eventos de esta magnitud.

La apertura ya había impuesto un récord

La asistencia masiva comenzó desde el sábado. La Secretaría de Cultura informó que 191.000 personas participaron en la primera jornada, que tuvo 28 presentaciones y estuvo marcada por los sonidos del metal, el punk y el hardcore.

El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que fue la mayor asistencia registrada durante un día inaugural en los 30 años de Rock al Parque. La convocatoria estuvo impulsada por artistas como Apocalyptica, Stratovarius, Burning Witches, Perpetual Warfare y Hellbutcher.

El resultado resulta especialmente significativo frente al balance de ediciones recientes. Rock al Parque reunió 253.000 asistentes durante sus tres jornadas de 2025, mientras en 2024 superó las 300.000 personas. El mayor registro total divulgado por Idartes corresponde a 2023, cuando el festival recibió a más de 390.000 asistentes.

Por ahora, todavía no puede afirmarse que la edición de 2026 haya establecido un récord general. Para hacerlo será necesario conocer el balance oficial del domingo y sumar la asistencia de la jornada final de este lunes. De momento, dadas las cifras preliminares, parece que 2026 marcará un punto de inflexión.

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Nunca en mi vida había visto tanta gente aglomerada en Bogotá. 😱



No se podía caminar, no se podían ver casi los artistas. Lo de hoy fue una locura en #RockAlParque30Años. pic.twitter.com/Cih81LG3h0 — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) October 12, 2026

La convocatoria superó las proyecciones iniciales

Antes del comienzo del festival, el Instituto Distrital de Turismo calculó una asistencia de 315.000 personas durante los tres días. De ese total, alrededor de 75.000 serían turistas nacionales y extranjeros.

La entidad también proyectó un impacto económico de $148.800 millones en sectores como transporte, alojamiento, alimentación, comercio y entretenimiento. Los visitantes representarían el 24 % del público, pero generarían cerca del 73 % del gasto directo relacionado con el evento.

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La masiva respuesta de las dos primeras jornadas muestra que la proyección inicial podría quedarse corta. Sin embargo, el balance definitivo dependerá de las cifras que publique Idartes y de la manera como sean contabilizados los ingresos, las salidas y la rotación del público.

¿Qué pasará este lunes en Rock al Parque?

Rock al Parque 2026 tendrá este lunes festivo su tercera y última jornada. Las puertas abrirán a la 1:00 p. m. y los conciertos comenzarán una hora después.

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En el escenario Plaza se presentarán División Minúscula, Ratones Paranoicos, Ministry y Rata Blanca. Por otro lado, la tarima Bio by Vans tendrá a Trotsky Vengarán, V for Volume, Editors y Los Bunkers, entre otros artistas.

Tras el cierre de los accesos del domingo, la recomendación principal de Idartes es llegar temprano y seguir las instrucciones del personal logístico. La entrada continúa siendo gratuita, aunque está sujeta a la capacidad disponible.

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La última jornada permitirá establecer si la edición de los 30 años supera el récord total de 2023. Al mismo tiempo, la organización deberá evitar que la expectativa por los artistas de cierre vuelva a concentrar más público del que puedan recibir de manera segura los escenarios y las zonas de circulación.

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