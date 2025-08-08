Robó una bicicleta y la pintó para evadir las autoridades, pero todo quedó grabado

El delincuente intentó pintar la bicicleta con aerosol. Foto: Cortesía

Las cámaras de seguridad se han convertido en una buena herramienta contra el crimen en la ciudad. Y así quedó demostrado en el caso de un ladrón, que robó una bicicleta del sistema público, en el barrio Siete de Agosto, y para evitar a las autoridades hizo una pausa para pintar el vehículo y pasar desapercibido. Sin embargo, todo su accionar quedó en video

¿Cómo fue la captura?

Como lo dieron a conocer las autoridades, al sujeto lo capturaron en el momento en el que trataba de cambiar la apariencia de la bicicleta con pintura en aerosol, en pleno sendero peatonal.

En plena calle y sin vergüenza, intentaba camuflar con aerosol una bicicleta hurtada del sistema público, pero las cámaras no perdonan: lo siguieron y en minutos, @PoliciaBogota lo capturó.



Además, tras seguirlo con las cámaras de seguridad, tuvieron la ubicación exacta del hombre, para que uniformados del cuadrante más cercano llegará en de minutos.

“La tecnología y las cámaras de videovigilancia siguen siendo un aliado estratégico en la seguridad de Bogotá. El monitoreo permanente las 24 horas del día nos permiten entregar resultados como estos y cerrarle el espacio a los criminales en la ciudad”, aseguró César Restrepo, secretario de Seguridad.

Como indicaron, la calidad de imagen brindan las cámaras, les permitió que se viera claramente el número de la bicicleta y ficharla.

Los objetos que más roban en Bogotá

El panorama de los hurtos en Bogotá es una disyuntiva que siempre varía entre la percepción y las cifras oficiales. Mientras que las autoridades, con base en el número de denuncias y operativos, sostienen que los indicadores de este delito se encuentran a la baja, la ciudadanía continúa quejándose de la inseguridad en Bogotá.

Porcentaje de robos por objeto

Listado de objetos hurtados con mayor frecuencia y porcentaje de incidencia - (Periodo comprendido del 1 de enero de 2022 al 12 de diciembre de 2024).

Dinero - efectivo, 154.712 robos con el 29% de incidencia.

Celulares, 140.297 robos con el 27% de incidencia.

Cédulas de ciudadanía 30.916 robos con el 6% de incidencia.

Bicicletas, 21.856 robos con el 4% de incidencia.

Documentos de identificación, 17.190 robos con el 3% de incidencia.

Billeteras, 12.752 robos con el 2% de incidencia.

Accesorios de comunicación, 11.737 robos con el 2% de incidencia.

Computadores portátiles, 9.441 robos con el 2% de incidencia.

Tarjetas de crédito, 9.355 robos, con el 2 % de incidencia.

Otros objetos, 120.266 robos, con el 23% de incidencia.

