Un procedimiento policial en el barrio Versalles, en Fontibón, desató una controversia luego de que la senadora Esmeralda Hernández denunciara un presunto abuso de autoridad contra Ronald Salamanca, de 27 años, quien se encontraba acompañado de dos perros. El caso ocurrió el domingo 11 de octubre y quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales.Sin embargo, información policial conocida por este diario ofrece otra versión de los hechos: el joven habría agredido a una patrullera durante la intervención, situación que motivó su…

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Fontibón: las versiones detrás de la denuncia de abuso policial contra un joven y sus perros

Un procedimiento policial en el barrio Versalles, en Fontibón, desató una controversia luego de que la senadora Esmeralda Hernández denunciara un presunto abuso de autoridad contra Ronald Salamanca, de 27 años, quien se encontraba acompañado de dos perros. El caso ocurrió el domingo 11 de octubre y quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales.



Sin embargo, información policial conocida por este diario ofrece otra versión de los hechos: el joven habría agredido a una patrullera durante la intervención, situación que motivó su captura por el presunto delito de violencia contra servidor público. Posteriormente, Salamanca recuperó su libertad.

Todo comenzó hacia las 9:15 de la noche en el parque Cámbulos, donde dos uniformados que patrullaban el sector observaron a Salamanca junto a una mujer. Según el reporte, los policías sospecharon que el hombre estaba consumiendo marihuana y se acercaron para solicitarle su identificación, practicarle un registro e informarle sobre la imposición de un comparendo.El procedimiento se complicó cuando el joven presuntamente se resistió a la intervención.

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¿Por qué capturaron al joven en Fontibón?

De acuerdo con la versión policial, Salamanca habría forcejeado con los uniformados cuando intentaron esposarlo. En medio del altercado, presuntamente empujó a una patrullera y escapó del parque.

Los agentes solicitaron apoyo y lograron alcanzarlo a pocas cuadras. Allí, el joven habría vuelto a resistirse y, según el reporte, golpeó a la uniformada con una patada y posteriormente le propinó un cabezazo en la nariz.

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Estas presuntas agresiones motivaron su captura por violencia contra servidor público.

Salamanca fue trasladado inicialmente al CAI Versalles y después a la estación de Policía de Fontibón, donde adelantaron los trámites para ponerlo a disposición de la Fiscalía. Posteriormente quedó en libertad.

Además, le impusieron un comparendo por presuntamente irrespetar a la autoridad, conducta contemplada en el artículo 35, numeral 1, de la Ley 1801 de 2016. Esta infracción contempla una multa tipo 2, equivalente a COP 233.454 en 2026, que podría reducirse a la mitad por pronto pago, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

¿Qué ocurrió con los dos perros?

La controversia también gira alrededor de las mascotas que acompañaban a Salamanca.

La senadora Esmeralda Hernández denunció que uno de los perros resultó herido durante el procedimiento, mientras que el otro escapó y fue reportado como desaparecido.

En los videos difundidos se observa al joven sujetando las correas de dos perros, uno negro y otro café, mientras varios uniformados intentan reducirlo. Durante el forcejeo se escuchan los llantos de los animales, situación que generó preocupación entre quienes presenciaron los hechos.

Sin embargo, la versión policial sostiene que los uniformados no maltrataron a las mascotas. Según esta información, el perro negro se soltó de la correa y salió corriendo durante el altercado. Por su parte, una grabación posterior muestra al perro café junto a una mujer identificada como pareja sentimental del joven.

Aunque la Policía niega haber agredido a los animales, sigue pendiente esclarecer las presuntas lesiones denunciadas por la congresista y conocer el paradero del perro negro.

🚨 ¡Denuncia pública! Ni los animales se salvan del abuso policial.



Este aberrante caso ocurrió en Fontibón, donde, según la denuncia, un procedimiento policial dejó a un perrito lesionado y a otro desaparecido. El joven Ronald Salamanca sigue detenido y las autoridades aún no… pic.twitter.com/S2zzD6H87K — Esmeralda Hernández (@EsmeHernandezSi) October 14, 2026

¿Hubo abuso de autoridad?

La senadora Hernández cuestionó la actuación de los policías y pidió investigar si utilizaron fuerza excesiva para detener al joven.

“En un abuso desproporcionado de la fuerza, el joven fue reducido y, además, no se tuvo en cuenta ningún procedimiento para proteger a los animales”, denunció la congresista. También aseguró que presuntamente no le explicaron las razones de su detención ni le informaron sus derechos.

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Por su parte, la versión policial sostiene que los uniformados recurrieron a la fuerza ante la resistencia que habría presentado Salamanca y las presuntas agresiones contra la patrullera.

El reporte también indica que, durante su permanencia en el CAI, el joven se habría golpeado contra las paredes y que los policías le ofrecieron atención médica, pero él habría rechazado el traslado a un centro asistencial.

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Por ahora, Salamanca recuperó su libertad, mientras la versión policial aporta nuevos elementos sobre el procedimiento y las presuntas agresiones contra la patrullera. El caso continúa generando controversia por las denuncias de la senadora Esmeralda Hernández y lo ocurrido con los dos perros, especialmente con el que escapó durante el altercado.



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