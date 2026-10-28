¿Frenar las rodadas o afectar el trabajo? polémica por motos en Halloween

La Alcaldía estableció limitaciones nocturnas al transporte de acompañantes y a la circulación de motocicletas en 19 corredores viales, que estarán vigentes entre el 29 de octubre y la madrugada del 3 de noviembre. Aunque el Distrito sostiene que buscan proteger la vida y evitar situaciones de riesgo durante las celebraciones, se suman voces de rechazo a estas disposiciones y su justificación, como el concejal Jairo Avellaneda, quien considera que la decisión desconoce las necesidades económicas de domiciliarios, mensajeros y otros…

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La Alcaldía estableció limitaciones nocturnas al transporte de acompañantes y a la circulación de motocicletas en 19 corredores viales, que estarán vigentes entre el 29 de octubre y la madrugada del 3 de noviembre. Aunque el Distrito sostiene que buscan proteger la vida y evitar situaciones de riesgo durante las celebraciones, se suman voces de rechazo a estas disposiciones y su justificación, como el concejal Jairo Avellaneda, quien considera que la decisión desconoce las necesidades económicas de domiciliarios, mensajeros y otros trabajadores.

“Si no trabajan, no comen”: el reclamo de Avellaneda

El concejal rechazó que las medidas puedan afectar a personas que utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo y que no necesariamente participan en las caravanas que preocupan a las autoridades. “Están supremamente desconectados de la base social que trabaja en motocicleta, de estos motociclistas que usan su moto como una herramienta de trabajo”, afirmó.

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Según Avellaneda, limitar la circulación durante las noches del puente festivo puede reducir los ingresos de quienes no cuentan con un salario fijo y dependen de los recorridos que realizan cada día. “Hago referencia a los conductores de los domicilios, a las personas que transportan personas y otro sinnúmero de quehaceres que dependen de la motocicleta; personas que, si no trabajan, no comen”, señaló.

El cabildante cuestionó que la administración recurra a prohibiciones generales para enfrentar los problemas de seguridad asociados a las caravanas de Halloween. A su juicio, las autoridades deberían fortalecer la vigilancia y concentrar los controles en quienes incumplen las normas, sin afectar a los motociclistas que utilizan sus vehículos para trabajar. También pidió revisar las medidas y abrir espacios de diálogo con los representantes de este sector.

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El cuestionamiento a la Secretaría de Movilidad

Avellaneda también puso en duda la manera en que la administración comunicó las restricciones. Durante una intervención en el Concejo de Bogotá, Avellaneda aseguró que hace un mes presentó un derecho de petición a la Secretaría Distrital de Movilidad para conocer qué medidas se adoptarían durante Halloween. Según relató, la entidad respondió que todavía no tenía definidas las medidas, pero posteriormente la Alcaldía anunció las prohibiciones.

“Yo le pregunté a la Secretaría de Movilidad qué iban a hacer con los motociclistas. Acá está mi consulta, y me dijeron que no sabían todavía qué iban a hacer, pero ahora sacan el decreto diciendo que hay limitaciones para los parrilleros y limitaciones de horario: es un engaño”, manifestó.

¿Cuáles son las restricciones para los motociclistas en Halloween en Bogotá?

El Distrito anunció dos medidas que regirán durante las noches del 29, 30 y 31 de octubre y del 1 y 2 de noviembre:

Motocicletas con parrillero: no podrán circular entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente en toda Bogotá. La medida finalizará a las 6:00 a. m. del martes 3 de noviembre.

no podrán circular entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente en toda Bogotá. La medida finalizará a las 6:00 a. m. del martes 3 de noviembre. Motocicletas con o sin acompañante: tendrán restringida la circulación entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. en 19 corredores viales, entre ellos las autopistas Norte y Sur, la NQS, las avenidas Boyacá, Ciudad de Cali, Las Américas y Suba, así como la calle 26 y la calle 80. Esta medida finalizará a las 4:00 a. m. del martes 3 de noviembre.

El incumplimiento dará lugar a un comparendo de $633.200, según informó la Alcaldía.

¿Qué pasará con los domiciliarios y trabajadores de plataformas?

Este es uno de los puntos centrales de la controversia. Aunque Avellaneda advierte sobre posibles afectaciones laborales, el Distrito estableció excepciones para determinadas actividades. Podrán circular las motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas o establecimientos comerciales que presten servicios de mensajería y domicilios, siempre que cuenten con los logos, distintivos e identificación exigidos.

También estarán exceptuados, bajo las condiciones correspondientes, los vehículos de organismos de emergencia, autoridades de tránsito, empresas de vigilancia privada en servicio y compañías de servicios públicos, entre otros. Sin embargo, no existe una excepción general para todas las personas que trabajan en motocicleta. Los conductores deberán demostrar que cumplen los requisitos establecidos para acogerse a las autorizaciones.

Las cifras con las que el Distrito defiende la medida

La Alcaldía justifica las restricciones en los antecedentes de siniestralidad vial durante Halloween. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, entre 2022 y 2024 se registraron, en promedio, 15 muertes por año durante los fines de semana de esta celebración. El 80 % de las víctimas eran motociclistas. La entidad también informó que, durante Halloween de 2025, los siniestros con víctimas mortales disminuyeron un 75 % frente al mismo periodo de 2024. Los accidentes con personas lesionadas se redujeron un 50 % y el total de siniestros graves cayó un 52 %.

Para este año, el Distrito anunció el despliegue de más de 1.000 unidades, entre agentes civiles de tránsito, guías de movilidad y policías de Tránsito, además de 21 puestos de control por noche en diferentes corredores de la ciudad. El objetivo, según la administración, es prevenir comportamientos peligrosos, evitar siniestros y garantizar la movilidad durante las celebraciones.

El debate que deja Halloween en Bogotá

Mientras Avellaneda insiste en que las medidas pueden perjudicar a trabajadores que dependen de la motocicleta, la Alcaldía mantiene su decisión de aplicar las restricciones durante el puente festivo. El concejal pidió reconsiderar las prohibiciones y buscar alternativas que permitan enfrentar las caravanas y las conductas peligrosas sin afectar los ingresos de quienes cumplen las normas. Por ahora, el Distrito no ha anunciado modificaciones al plan. Las restricciones comenzarán a regir este jueves 29 de octubre, en medio de una discusión que enfrenta dos preocupaciones: la seguridad vial y el sustento de quienes trabajan sobre dos ruedas.

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