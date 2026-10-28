Tras años de retrasos, puente peatonal de la calle 112 con Novena alcanza el 72 % de avance

Después de varios años de retrasos, cambios de contratistas y dificultades técnicas, la construcción del puente peatonal de la calle 112 con carrera Novena, en el norte de Bogotá, comienza a acercarse a su etapa final. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que la obra alcanzó un 72,09 % de ejecución con corte al 19 de octubre de 2026 , luego de superar los problemas que mantuvieron estancado el proyecto durante administraciones anteriores.

La estructura, ubicada sobre la avenida Laureano Gómez, en la localidad de Usaquén, hace parte de las obras financiadas mediante el Acuerdo de Valorización 724 de 2018. Su construcción responde a una acción popular presentada en 2009 para garantizar condiciones de accesibilidad y un cruce seguro para las personas con movilidad reducida. Aunque inicialmente debía estar terminada en 2021, el proyecto atravesó incumplimientos contractuales que obligaron a replantear su ejecución. Ahora, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán espera entregarlo durante 2027.

Publicidad

“La instrucción del señor alcalde Carlos Fernando Galán es finalizar este puente lo antes posible. Estamos avanzando bien, vamos en más del 70 %; ya está el mástil que va a soportar toda la fuerza de este puente de más de 200 metros de largo y estamos izando la pasarela central para que el año entrante este puente sea una realidad”, señaló Orlando Molano, director del IDU.

Así avanzan las obras del puente de la calle 112 con Novena

Uno de los principales avances corresponde a la finalización del mástil que sostendrá la estructura metálica del puente, un componente fundamental para soportar el peso de la pasarela mediante un sistema de tensores. Esta estructura tiene aproximadamente 22 metros de altura y está conformada por una base de concreto reforzado de 6,2 metros, con un peso de 160 toneladas, y una sección superior de acero de 15,3 metros, que pesa otras 95 toneladas.

Le puede interesar

También fueron instalados cuatro tensores de aproximadamente 12 metros de longitud, cuyo peso individual oscila entre 800 kilogramos y una tonelada. Con estos trabajos terminados, los equipos de construcción comenzaron el montaje de la pasarela desde el costado occidental hacia el oriental. Según el IDU, ya fueron izadas las dos primeras secciones de la plataforma sobre la calzada occidental de la carrera Novena, en sentido norte-sur. Estos elementos tienen una longitud aproximada de 22 metros y un peso de 18 toneladas.

Mientras avanzan las labores de instalación en terreno, la fabricación de la estructura metálica en taller supera el 82 % de ejecución, lo que permitirá continuar con el montaje de los componentes restantes. Otro de los trabajos concluidos fue la construcción de los 104 pilotes que sirven de soporte a la estructura. Aunque estas cimentaciones no son visibles para los transeúntes, resultan fundamentales para garantizar la estabilidad del puente.

Una obra que debía entregarse en 2021: ¿por qué se retrasó?

La historia del puente se remonta a 2009, cuando una acción popular puso sobre la mesa la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de accesibilidad para quienes transitan por este sector de Usaquén. Posteriormente, el proyecto fue incluido en el Acuerdo de Valorización 724 de 2018 y contratado en 2020, con una fecha de terminación prevista para 2021. Sin embargo, los incumplimientos comenzaron a retrasar su ejecución.

De acuerdo con el director del IDU, en 2022 el contratista original tuvo que ceder el contrato, pero la empresa que asumió las obligaciones tampoco logró cumplir con los compromisos establecidos. La situación llevó a que, en 2023, la administración distrital de ese momento tomara posesión del contrato. “Un ejemplo de algunos contratistas que no le cumplen a Bogotá”, afirmó Molano al referirse a los antecedentes de la obra.

El funcionario explicó que, tras la llegada de la actual administración en 2024, se retomaron las gestiones necesarias para reactivar el proyecto. Finalmente, en 2026 comenzaron nuevamente las actividades de construcción. No obstante, los problemas no se limitaron a los incumplimientos contractuales. Antes de reanudar los trabajos, el IDU tuvo que revisar las estructuras que habían quedado construidas por el contratista anterior.

Los problemas técnicos que obligaron a modificar el puente

Uno de los principales obstáculos apareció durante la evaluación de los pilotes instalados en el costado oriental de la obra. Los estudios de exploración y las pruebas de carga determinaron que estos elementos no cumplían con las condiciones necesarias para soportar la estructura. Según el IDU, los pilotes existentes no tenían la capacidad de carga ni presentaban los rangos de asentamiento requeridos, por lo que no era viable incorporarlos al nuevo proceso constructivo.

Esta situación obligó a modificar el sistema de cimentación, reducir el número de pilotes previstos e incrementar su profundidad para garantizar la estabilidad del puente. A las modificaciones estructurales se sumó la necesidad de actualizar el diseño para cumplir con las normas vigentes de accesibilidad. Por esta razón, el ancho útil de la pasarela pasó de 2,4 a 3 metros, una modificación que también exigió ajustar las dimensiones y la resistencia de la estructura metálica.

Estos cambios aumentaron la complejidad de los procesos de fabricación, suministro e instalación, pero permitirán que la infraestructura responda a las condiciones técnicas y de accesibilidad exigidas actualmente.

¿Cómo será el nuevo puente peatonal de Usaquén?

Una vez terminado, el puente de la calle 112 con carrera Novena tendrá una longitud total de 226 metros, incluidas las rampas de acceso, y un ancho de 3 metros. Se trata de una estructura metálica atirantada, es decir, sostenida mediante cables de acero conectados a un mástil central. El puente tendrá un peso aproximado de 300 toneladas y contará con una altura libre variable de 5,79 metros sobre la vía y 7,39 metros sobre el corredor férreo.

De acuerdo con las proyecciones del IDU, la infraestructura beneficiará a más de 76.000 personas, especialmente a quienes necesitan cruzar este corredor vial y a la población con movilidad reducida. La obra busca mejorar las condiciones de accesibilidad peatonal en un punto donde confluyen el tráfico de la carrera Novena y el corredor férreo.

Publicidad

¿Cuándo estará listo el puente de la calle 112?

Aunque el proyecto ya supera el 72 % de avance, todavía quedan pendientes actividades de montaje de la estructura metálica y otros trabajos necesarios para su puesta en funcionamiento. El IDU proyecta que el puente sea una realidad durante 2027, aunque en el comunicado no se precisó una fecha exacta de entrega. Por ahora, los trabajos continuarán con la instalación de las secciones restantes de la pasarela y el avance de los componentes estructurales que se fabrican en taller. La terminación de esta infraestructura representaría el cierre de un proyecto que, pese a estar contemplado desde hace años, acumuló incumplimientos, modificaciones técnicas y retrasos que aplazaron su entrega a los habitantes de Usaquén.

Lea más: Megaoperativo en Bogotá: Presidente lideró intervención en San Bernardo y Santa Fe

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.