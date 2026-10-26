Frustran hurto en Unicentro: comunidad retuvo a los asaltantes

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En la tarde de este lunes se registró un intento de hurto en inmediaciones del centro comercial Unicentro. De acuerdo con información entregada por la Policía de Bogotá, dos hombres dedicados a robar celulares mediante la modalidad de raponazo, fueron retenidos por la comunidad y vigilantes del sector.
Las autoridades descartaron que durante el hecho se presentara una balacera e indicaron que a los dos sujetos les fueron también inmovilizadas sus motocicletas.
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Tras el hecho, los hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía.
Desde el centro comercial informaron que "en ningún momento afectó la operación de Unicentro la cual fluye con total normalidad".
De acuerdo con datos de la Policía de Bogotá entre el 1 de enero y hasta el 15 de octubre, se han registrado 89.503 hurtos a personas en la ciudad, una reducción del 16, 5 % en las denuncias, respecto al mismo periodo del año anterior.
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Alberto(3788)•Hace 3 horasSi fuera verdad el cuento manido de que siempre bajan los índices de robos ya estaríamos hace tiempos en la etapa de recibirlos gratis…
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Eduardo Sáenz Rovner(7668)•Hace 4 horas"Roban celulares para regalarlos a sus novias" diría Petro.