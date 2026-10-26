Frustran hurto en Unicentro: comunidad retuvo a los asaltantes

Los dos sujetos fueron dejados a disposición de la Fiscalía. / Redes sociales

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En la tarde de este lunes se registró un intento de hurto en inmediaciones del centro comercial Unicentro. De acuerdo con información entregada por la Policía de Bogotá, dos hombres dedicados a robar celulares mediante la modalidad de raponazo, fueron retenidos por la comunidad y vigilantes del sector.

ATENCIÓN 🚨



A las 2:05 PM se dio un tiroteo en la carrera 13, en el barrio Santa Bárbara Central, al lado del Centro Comercial Unicentro @UnicentroBogota. Localidad de Usaquén. @SeguridadBOG @Bogota @Citytv @NoticiasCaracol @NoticiasRCN pic.twitter.com/WbRJDw8Yev — Salvador Arciniegas (@salvadorarci) October 26, 2026

Las autoridades descartaron que durante el hecho se presentara una balacera e indicaron que a los dos sujetos les fueron también inmovilizadas sus motocicletas.

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