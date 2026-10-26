La captura se produjo durante una jornada de control realizada por uniformados adscritos a la comisión de servicio Corabastos, quienes adelantaban actividades de registro a personas y…

Un hombre de 41 años terminó capturado en Corabastos, en la localidad de Kennedy, luego de que intentara evadir un procedimiento de registro adelantado por la Policía. Su comportamiento llamó la atención de los uniformados, quienes decidieron revisar la maleta que llevaba y encontraron en su interior varias bolsas de marihuana y papeletas de base de coca.

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Intentó evadir a la Policía en Corabastos: llevaba marihuana y base de coca en una maleta

La captura se produjo durante una jornada de control realizada por uniformados adscritos a la comisión de servicio Corabastos, quienes adelantaban actividades de registro a personas y verificación de antecedentes dentro de la central de abastecimiento de alimentos.

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De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hombre intentó evitar el procedimiento cuando advirtió la presencia de los agentes. Sin embargo, fue interceptado y sometido a una revisión de sus pertenencias.

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Al inspeccionar la maleta, los uniformados encontraron 20 bolsas de marihuana, con un peso aproximado de 485 gramos, y 19 papeletas de base de coca, que pesaban cerca de 18 gramos.

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En total, las autoridades incautaron aproximadamente 503 gramos de sustancias estupefacientes, distribuidos en 39 envoltorios.

Ante el hallazgo, los policías procedieron a capturarlo en flagrancia por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El capturado tenía anotaciones judiciales por tres delitos

Durante el procedimiento, las autoridades también verificaron los antecedentes del hombre y encontraron que registraba anotaciones judiciales por porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y fuga de presos.

No obstante, la Policía no precisó si estas anotaciones corresponden a investigaciones en curso o a procesos judiciales anteriores.

Tras informarle sus derechos como persona capturada, los uniformados lo trasladaron a una Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde quedó a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso judicial correspondiente.

Será la Fiscalía General de la Nación la encargada de continuar las actuaciones para determinar su presunta responsabilidad en el delito por el que fue detenido.

Controles contra el tráfico de drogas en Corabastos

La captura se produjo en medio de las actividades de vigilancia y control que adelanta la Policía en Corabastos, una de las principales centrales de abastecimiento de alimentos de Bogotá.

Según la institución, estos procedimientos incluyen registros a personas, verificación de antecedentes y acciones preventivas para contrarrestar la comercialización y distribución de sustancias ilícitas.

Las autoridades señalaron que continuarán desarrollando operativos en este sector de Kennedy para prevenir hechos que afecten la seguridad y la convivencia ciudadana.

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Asimismo, reiteraron el llamado a los comerciantes, trabajadores y visitantes de la central de alimentos para denunciar cualquier actividad delictiva a través de la línea de emergencias 123 o en el CAI más cercano.

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Por ahora, el hombre permanece a disposición de las autoridades judiciales, que deberán definir su situación jurídica.

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