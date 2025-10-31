Fuerte choque en la avenida Mutis dejó dos muertos: esto es lo que se sabe

Accidente en la localidad de Engativá. Foto: Redes Sociales

En la madrugada de este 31 de octubre, en la ciudad, se presentó un fuerte choque que dejó dos personas muertas y dos personas lesionadas en la localidad de Engativá, en la avenida Mutis (calle 63) con carrera 98, sentido Oriente-Occidente.

#BOGOTÁ. Se presenta siniestro vial con fatalidad en la loc/Engativá, Av. Mutis (calle 63) con carrera 98, sentido Oriente-Occidente. Según información; involucra automóvil particular y dos motocicletas, donde lamentablemente deja dos personas muertas y dos lesionadas.



Según la información conocida, el accidente ocurrió entre un vehículo particular y dos motocicletas.

¿Cómo pasó?

Según las imágenes conocidas en las redes sociales, en el accidente se vio involucrado un carro blanco, Volkswagen, el cual perdió el control y terminó chocando con las motocicletas y un bus del SITP, como lo dio a conocer Blu Radio. Por la magnitud del golpe, el carro terminó volcado sobre el pavimento y, lamentablemente, los motociclistas murieron al instante.

Al parecer, el vehículo se movilizaba a alta velocidad y cuando el conductor perdió el control, saltó el separador y embistió a los motociclistas que circulaban en sentido contrario. Además, tras el choque, los que iban en el carro huyeron del lugar.

“Según la información inicial, el conductor se dio a la fuga y estamos adelantando todas las labores investigativas para ubicarlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, explicó el coronel John Silva, jefe de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá.

De igual manera, otros heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos y la investigación de lo sucedido ya está en manos de las autoridades.

