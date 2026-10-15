El caso más grave ocurrió en Soacha, donde el alcalde Julián Sánchez Perico confirmó el fallecimiento de un hombre en medio de las inundaciones. Según…

Las fuertes lluvias que azotaron varios municipios de Cundinamarca durante la tarde y noche del miércoles 14 de octubre dejaron una persona muerta en Soacha, dos ciudadanos trasladados a centros médicos y múltiples afectaciones en viviendas, vías e infraestructura. Los organismos de emergencia continúan atendiendo los sectores afectados mientras las autoridades adelantan la evaluación de daños.

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Fuertes lluvias dejan un muerto en Soacha y emergencias en cuatro municipios de Cundinamarca

El caso más grave ocurrió en Soacha, donde el alcalde Julián Sánchez Perico confirmó el fallecimiento de un hombre en medio de las inundaciones. Según los reportes conocidos, la víctima se movilizaba en motocicleta y habría sido arrastrada por la corriente.Las circunstancias exactas de su muerte todavía están por esclarecerse.

La Secretaría de Salud municipal coordinó su traslado en ambulancia al Hospital Cardiovascular, pero el hombre llegó sin signos vitales.

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“Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de un hombre a causa de la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias registradas hoy en nuestra ciudad”, manifestó el mandatario.

Sánchez Perico también confirmó que otras dos personas fueron trasladadas a centros asistenciales, donde reciben atención médica. Por ahora, las autoridades no han precisado la gravedad de sus lesiones.

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Las precipitaciones provocaron también inundaciones en sectores como la Zona Industrial de Cazucá y La Capilla, donde el agua cubrió varias calles y dificultó el tránsito de vehículos.

Uno de los puntos más afectados fue la Autopista Sur, especialmente a la altura de Terreros, donde las inundaciones ocasionaron represamientos y complicaciones para los conductores.

Ante la emergencia, las autoridades desplegaron maquinaria para intervenir los desarenadores de La Novena, La Capilla y El Barreno. Estas labores buscan retirar los materiales arrastrados por las lluvias y mejorar las condiciones de drenaje.

“Estamos en territorio, atendiendo las emergencias y coordinando las acciones necesarias para proteger a las familias de Soacha. Nuestra prioridad es responder oportunamente a las afectaciones que dejan las lluvias”, aseguró el alcalde.

Los organismos de socorro también recorren los barrios afectados para identificar posibles daños en viviendas y determinar qué familias necesitan asistencia.

Vendaval en Funza dejó árboles caídos y daños en viviendas

La emergencia también golpeó a Funza, donde un vendaval registrado hacia las 3:30 de la tarde del miércoles provocó caída de postes, cables y árboles, además de desprendimientos de tejas en diferentes sectores.

Los barrios Samarkanda y Serrezuelita concentran buena parte de los reportes preliminares. En el coliseo municipal, los fuertes vientos ocasionaron daños en la cubierta y rotura de vidrios.

Las autoridades también recibieron reportes desde México, Nueva Gerona, Furatena, El Hato, Zuame y Bellizca, donde se presentaron lluvias localizadas y ráfagas de viento.

La Alcaldía y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo adelantan un censo para establecer cuántas personas y viviendas resultaron afectadas. Hasta el momento, no existe un balance definitivo de los daños.

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Cota y Lenguazaque también reportaron afectaciones

En Cota, cuatro familias del sector del cerro Manjuy reportaron daños en los techos de sus viviendas y filtraciones de agua.

Funcionarios de la administración municipal y unidades de Bomberos entregaron tejas y colchonetas para atender a los afectados. La instalación de nuevas cubiertas permitió controlar el ingreso de agua a los inmuebles.

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En el Camellón de las Flores también se registró una inundación sobre la vía. Aunque inicialmente no se reportaron daños en viviendas, los organismos de emergencia mantienen las inspecciones preventivas.

Por su parte, en Lenguazaque, Bomberos y personal de la Alcaldía atendieron una inundación en el sector del Parque de la Virgen. Las autoridades todavía evalúan si el agua afectó viviendas o dejó familias damnificadas.

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Cundinamarca mantiene seguimiento a las emergencias

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD) mantiene comunicación con los coordinadores de los 116 municipios del departamento para verificar los reportes y coordinar las acciones necesarias.

La entidad recomendó a los ciudadanos mantenerse alejados de postes, cables caídos, árboles y estructuras inestables. También pidió evitar la manipulación de redes eléctricas y limitar el tránsito por las zonas afectadas.

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Las autoridades continuarán con los censos y las inspecciones para establecer la magnitud de los daños, mientras los organismos de respuesta trabajan en el restablecimiento de las condiciones de seguridad y movilidad en los municipios afectados.

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