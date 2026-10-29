Gobierno impulsa Metro de Bogotá: respalda extensión de Línea 1 y estudios para la Línea 4

De manera amplia, en términos de transporte, el jefe de Estado indicó que respaldará la extensión de la Línea 1 del Metro y sus conexiones con la avenida 68 y la calle 100. Para ello, el Distrito prevé adelantar el proceso de contratación correspondiente el próximo…

En paralelo a los compromisos de más operaciones contra grupos delincuenciales tras el primer Consejo de Seguridad entre la Nación y el Distrito, el presidente Abelardo de la Espriella realizó anuncios en materia de movilidad, vivienda, salud, educación y medioambiente para Bogotá.

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De manera amplia, en términos de transporte, el jefe de Estado indicó que respaldará la extensión de la Línea 1 del Metro y sus conexiones con la avenida 68 y la calle 100. Para ello, el Distrito prevé adelantar el proceso de contratación correspondiente el próximo año, con el acompañamiento de la Nación.

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También resaltó el anuncio de financiar los estudios de la Línea 4 del Metro e incluir este proyecto en el Plan Nacional de Desarrollo. La iniciativa contempla prolongar el trazado hacia el norte, desde la calle 100 hasta la calle 245, y ampliar la cobertura del sistema de transporte masivo de la ciudad.

Otro de los proyectos estratégicos mencionados fue la avenida Suba-Cota, cuya incorporación al Plan Nacional de Desarrollo fue planteada por el Gobierno Nacional. El alcalde explicó que esta obra requiere la concurrencia de recursos de Bogotá, Cota y la Nación, y señaló que la Administración Distrital avanza en la terminación de los estudios y diseños y en los trámites ambientales correspondientes.

En cuanto al transporte público, Galán enfatizó el respaldo anunciado para la incorporación de nueva flota eléctrica al sistema de transporte de Bogotá. El propósito, dijo, es establecer un esquema de financiación conjunta entre la Nación y el Distrito que evite trasladar los costos de adquisición de los vehículos a los usuarios o a la operación del sistema. La meta distrital es avanzar en la incorporación de 2.471 buses eléctricos nuevos, como parte de la transición hacia un transporte público más limpio y sostenible.

No hay riesgo de los proyectos de la Línea 1 del Metro y la Calle 13: Distrito

Este martes, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó ante las Comisiones Económicas del Congreso dos modificaciones de calificación "urgentes" al Presupuesto 2026. Como lo contamos en El Espectador, la pretensión busca recaudar COP 3,9 billones, divididos para el sector eléctrico (COP 1,2 billones) y de COP 2,7 billones para el Fondo Milagro, que se destinaría a la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto,

Para lograrlo, una parte de los recursos (COP 750.000 millones) provendría de "la reprogramación de proyectos de transporte público que no se ejecutarán en 2026″, destinados a "garantizar la liquidez de las generadoras térmicas y evitar riesgos en el suministro de energía, especialmente en la región Caribe", detalló la cartera ministerial.

De acuerdo con la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro (Pacto Histórico), tales proyectos corresponden a la Línea 1 del Metro y la troncal de Transmilenio de la calle 13. "De los COP 1.235.269 millones recursos apropiados para el Metro, el gobierno quiere reducir los recursos hasta en un 44.9 %. Mientras que para la calle 13 pasa de más de COP 616.712 millones en la propuesta inicial para 2026 a cerca de COP 205.000 millones para 2027, una disminución del 67 %", cuestionó.

Pero de acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, la reprogramación de las vigencias futuras corresponde a una decisión del Gobierno Nacional anterior, que se materializa este año y no afecta la ejecución de las dos obras estratégicas de Bogotá. Así lo respaldó también el jefe de estado.

Salud, educación y vivienda

En otros temas, el presidente informó que revisarán los cerca de 570 casos de mejoramiento de vivienda que están pendientes desde 2023.

En salud, se comprometió a financiar con $10.845 millones de pesos la dotación del hospital La Victoria; la recuperación del complejo hospitalario San Juan de Dios mediante mecanismos de financiación que deberán concretarse con Bogotá; y más inversión para el proyecto BogotáBio, que busca desarrollar y producir soluciones biotecnológicas y mejorar su preparación frente a futuras emergencias sanitarias.

En cuanto a educación, dijo que el SENA certificará a 18.765 personas y revisarán la posibilidad de ampliar los recursos del programa de alimentación escolar PAE para el 2027.

Una millonaria inversión para el agua del futuro

Como lo contamos en El Espectador, el Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas aprobó esta semana una donación por COP 1450.000 millones, una de las más grandes para temas ambientales destinadas a una ciudad región, según el alcalde Carlos Fernando Galán.

Los recursos tienen una ruta clara: financiar acciones de conservación y restauración ecológica en 12 microcuencas prioritarias, como Tunjuelo, Guandoque, Villapinzón y Tominé, que concentran bosques altoandinos, y los sistemas de páramos como Sumapaz, Chingaza, Guacheneque y Guerrero, que abastecen los embalses de los sistemas Norte y Sur de la ciudad, y cerca de 40 acueductos comunitarios y veredales.

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En este programa, los campesinos serán los protagonistas, al ser quienes se encargarán, en parte, de la restauración y de la conservación. En principio, el objetivo es vincular a más de 650 familias campesinas, para conservar 4.800 hectáreas y restaurar de forma directa más de 2.000 hectáreas de páramo y bosque altoandino deteriorados, mediante Pagos por Servicios Ambientales (PSA).

Cada mes, el Gobierno Nacional y el Distrito se comprometieron a realizar un Consejo de Seguridad para la ciudad, con el fin de revisar no solo los avances en materia de operaciones contra estructuras delincuenciales, sino también estos temas que atraviesan la calidad de vida de sus habitantes.

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