Galán anuncia entrega de la primera etapa del Bronx Distrito Creativo para noviembre

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que la primera etapa del Bronx Distrito Creativo será entregada el próximo 14 de noviembre.
Según informó el mandatario en su cuenta de X, la Administración recibió el proyecto con un 24 % de avance y actualmente supera el 98 %.
“Recibimos esta obra con un 24 % de avance. Hoy está en más del 98 %”, señaló Galán.
La primera etapa contempla la intervención de cerca de 35.000 metros cuadrados y la recuperación de inmuebles históricos del sector, entre ellos La Flauta y La Facultad.
El proyecto busca transformar uno de los sectores más emblemáticos del centro de Bogotá y recuperar espacios que durante años estuvieron asociados al antiguo Bronx.
“El Bronx, un lugar histórico de la ciudad, tiene una nueva cara y vuelve a brillar”, agregó el alcalde.
Con esta entrega, el Distrito dará un nuevo paso en la consolidación del sector como espacio para actividades culturales, creativas y de recuperación patrimonial.
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