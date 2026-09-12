 

Publicidad

Galán anuncia entrega de la primera etapa del Bronx Distrito Creativo para noviembre

La obra pasó del 24 % al 98 % de avance. Esta fase intervino cerca de 35.000 metros cuadrados y recuperó edificios históricos como La Flauta y La Facultad.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
12 de septiembre de 2026 – 06:48 p. m.
Screenshot

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que la primera etapa del Bronx Distrito Creativo será entregada el próximo 14 de noviembre.

Según informó el mandatario en su cuenta de X, la Administración recibió el proyecto con un 24 % de avance y actualmente supera el 98 %.

“Recibimos esta obra con un 24 % de avance. Hoy está en más del 98 %”, señaló Galán.

La primera etapa contempla la intervención de cerca de 35.000 metros cuadrados y la recuperación de inmuebles históricos del sector, entre ellos La Flauta y La Facultad.

El proyecto busca transformar uno de los sectores más emblemáticos del centro de Bogotá y recuperar espacios que durante años estuvieron asociados al antiguo Bronx.

“El Bronx, un lugar histórico de la ciudad, tiene una nueva cara y vuelve a brillar”, agregó el alcalde.

Con esta entrega, el Distrito dará un nuevo paso en la consolidación del sector como espacio para actividades culturales, creativas y de recuperación patrimonial.


Lea más: Vandalismo del 11 de septiembre reabre debate por reparación de actos vandálicos

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogota

Bronx Distrito Creativo

entrega de la primera etapa del Bronx Distrito Creativo para noviembre

Galán anuncia entrega de la primera etapa del Bronx Distrito Creativo

Galán anuncia entrega de la primera etapa del Bronx Distrito Creativo para noviembre

Noticias

Noticias Bogotá hoy

Noticias hoy
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido