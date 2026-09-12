Galán anuncia entrega de la primera etapa del Bronx Distrito Creativo para noviembre

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que la primera etapa del Bronx Distrito Creativo será entregada el próximo 14 de noviembre.

Según informó el mandatario en su cuenta de X, la Administración recibió el proyecto con un 24 % de avance y actualmente supera el 98 %.

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“Recibimos esta obra con un 24 % de avance. Hoy está en más del 98 %”, señaló Galán.

La primera etapa contempla la intervención de cerca de 35.000 metros cuadrados y la recuperación de inmuebles históricos del sector, entre ellos La Flauta y La Facultad.

El proyecto…