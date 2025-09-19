Galán anunció plan con multas y habitantes de calle para evitar basuras en la Décima

El alcalde se refirió a las nuevas medidas en la carrera Décima debido a la constante aglomeración de basuras en el separador. La apuesta no quedó exenta de críticas. Foto: Archivo Particular

Después de un recorrido interinstitucional realizado por la Alcaldía de Bogotá en la carrera Décima, el alcalde Carlos Fernando Galán ordenó imponer sanciones y otras penalidades a quienes sean sorprendidos disponiendo residuos en el separador. Lo anterior, en vista de que al día no son suficientes las frecuencias de barrido para contener la basura arrojada. En contraste, al mandatario le llovieron algunas críticas.

“Di instrucciones claras: la Secretaria de Gobierno, Seguridad y Policía impondrán sanciones a quienes incumplan las normas. La UAESP debe garantizar el cumplimiento de la operación en el centro; Integración Social acompañará a los habitantes de calle; Desarrollo Económico trabajará con los comerciantes”, señaló Galán.

Estuvimos en la carrera décima, un punto que no puede seguir convertido en basurero todos los días. A pesar de las cuadrillas y las rutas de recolección, nada alcanza si la basura se sigue botando donde no corresponde.



“Mucha gente está botando la basura donde no es”, añadió el mandatario. Si bien en la zona hay tres frecuencias de barrido, tres frecuencias de vehículos compactadores y caza regueros, la realidad es que los esfuerzos no son suficientes para la cantidad de basura. Galán concluyó que seguirán realizando estos recorridos en los puntos más críticos de la ciudad.

Los habitantes de calle y los comerciantes son, por otro lado, otros dos importantes actores que la Alcaldía quiere incluir en los planes de sensibilización con el tema de las basuras. No obstante, este enfoque ha recibido críticas de varios sectores.

Opinión contraria

Ante el recorrido, la concejal del Pacto Histórico, Heidy Sánchez, crítico en su red social X la acción. En palabras de la concejal: “A pocos meses de cumplirse la mitad de su administración, el alcalde Carlos Fernando Galán ‘descubre’ la crisis de las basuras que desde hace años afecta a Bogotá. Lamentamos que siga trasladando la responsabilidad exclusivamente a la ciudadanía, en lugar de asumir una posición crítica frente a las entidades responsables del desorden actual”.

De la mano, indicó que las entidades en la labor con referente a comercio, habitante de calles, seguridad y basuras no han realizado una buena gestión en la zona. “Señor alcalde, Bogotá no necesita más videos promocionales, sino acciones concretas y efectivas”, añadió la concejal.

Por su parte, Julián Triana, concejal de Alianza Verde, también se despachó con la labor de la Secretaría de Integración Social, sensibilizando habitantes de calle: “una alcaldía completamente desconectada de la ciudad y desesperada por culpar a quien sea del desastre de las basuras en Bogotá. Ni los recicladores son necesariamente habitantes de calle, ni los habitantes de calle necesitan que la presencia del Distrito sea a través de bolsas de basura”.

Sobre lo anterior, el secretario Roberto Angulo, aclaró: “hay puntos críticos en donde intervienen múltiples actores en el manejo de residuos sólidos y material aprovechable: comerciantes, residentes, recicladores informales, recicladores de oficio, habitantes de calle, operarios de UAESP (incluidos los cazarregueros) y nosotros desde el abordaje territorial ayudamos a tramitar acuerdos ciudadanos en torno a esta problemática, que por cierto en muchas ocasiones se escala en forma de estigmatización hacia el habitante de calle”, puntualizó.

Control del espacio público en Kennedy dejó 30 toneladas de basura recogidas

En la noche del jueves, las Secretarías de Seguridad, de Gobierno y de Salud, junto a la Policía de Bogotá, Migración Colombia, DADEP, Ciudad Limpia y UAESP, realizaron un operativo de control al espacio público en la localidad de Kennedy en el perímetro desde la Av. Agoberto Mejía hasta el monumento de Banderas. Así como en puntos críticos de la Avenida Diagonal 38 Sur y las inmediaciones de Corabastos.

La jornada que duró cerca de cuatro horas, dejó la desnaturalización de 908 Kg de alimentos en mal estado, 20 cambuches desmontados, cerca de 30 toneladas de basura recogidas, 2 habitantes de calle atendidos por ambulancia de la Secretaría de Salud, la verificación migratoria a 4 ciudadanos extranjeros en condición regular y su sensibilización del aplicativo SIRE de parte de Migración Colombia, además de la solicitud de antecedentes a ciudadanos en vía pública.

“Fue una jornada de recuperación y control del espacio público con enfoque en control sanitario y control seguridad en el marco al cumplimiento a la acción popular 2009 - 257 de María Paz”, destacó la Alcaldía de Kennedy.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.