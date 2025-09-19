IDU entregó extensión de la Av. Mutis tras 6 años de retraso: así quedó la vía

Extensión de la av. Mutis entre las carreras 114 y 122, en Engativá. Foto: IDU

Tras seis años de retraso, finalmente este viernes, el IDU entregó la obra de extensión de la Av. Mutis entre las carreras 114 y 122, en Engativá. Bajo un contrato de más de $63 mil millones, que se firmó en 2017, este proyecto debía iniciar su construcción en 2018 y terminar en 2019, sin embargo, la obra arrancó hasta el 2022. Con la llegada de la nueva administración distrital, en enero de 2024, la obra estaba en un porcentaje de avance del 53,5 %.

Finalmente, tras superar múltiples retos de coordinación con entidades, cerca de 600 mil habitantes de la localidad, en especial de los barrios Mirador, Sabanas del Dorado, Laureles y Villa Gladys, recibieron 1,35 kilómetros de vía con 6 carriles (2 calzadas de 3 carriles mixtos por sentido), una ciclorruta de 1,82 km, 16. 250 m² de espacio público y 91 árboles nuevos.

El proyecto también incluyó la intervención de 136 segmentos viales por parte del IDU y la UMV, en áreas aledañas que presentaban huecos y deterioro, y que suman 28 200 m², así como un gimnasio al aire libre, como parte de los espacios de uso público.

Se entregó la Avenida, pero las obras siguen

El IDU señaló que en el contrato de 2017 no se incluyó la solución a un embudo sobre la carrera 114 que reducía la calzada de tres (3) a un (1) carril por sentido, para luego volver a ampliarse a tres (3) carriles.

Por este caso, la entidad distrital adelantó una nueva licitación, para iniciar las obras en abril de este año, luego de la compra de los siete predios necesarios.

El proyecto tendrá seis carriles faltantes de la conectante, con las especificaciones técnicas adecuadas para empatar las dos vías. La entrega de este nuevo tramo está prevista para el primer semestre de 2026.

