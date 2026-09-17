Galán descarta racionamiento de agua en Bogotá durante El Niño: estas son las razones

El alcalde Carlos Fernando Galán descartó que Bogotá tenga que implementar un nuevo racionamiento de agua durante el fenómeno de El Niño previsto para finales de 2026 y comienzos de 2027. El anuncio lo hizo durante el 18.º Congreso Anual de Energía de Acolgen, donde aseguró que las decisiones adoptadas después de la crisis hídrica de 2024 permitieron fortalecer el abastecimiento de la capital. “No existe ese riesgo. Ya garantizamos el abastecimiento de agua en medio del peor fenómeno de El Niño que va a tener el país”, afirmó el mandatario.

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Galán señaló que el sistema Chingaza se encuentra actualmente al 95 % de su capacidad, un panorama diferente al registrado en 2024, cuando sus reservas cayeron por debajo del 35 %. La disminución de las lluvias y de los aportes a los embalses obligó entonces al Distrito a dividir la ciudad por zonas e imponer cortes rotativos para reducir el consumo y proteger las reservas.

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Tras esa emergencia, la Administración modificó la distribución del agua entre las distintas fuentes que abastecen a Bogotá. También terminó intervenciones en la planta de Tibitoc, lo que permitió reducir la presión sobre Chingaza y equilibrar las cargas del sistema. “Con decisiones técnicas superamos la crisis sin precedentes que tuvo Bogotá y ahora tomamos medidas que nos permiten decir que Chingaza está al 95 % de su capacidad”, sostuvo Galán.

El mayor riesgo estaría en la cuenca del río Bogotá

El alcalde explicó que la principal preocupación para la región durante El Niño no se concentra esta vez en Chingaza, sino en la cuenca del río Bogotá, de la que depende parte del suministro que procesa Tibitoc. “El reto que tiene esta región está principalmente enfocado en la cuenca del río Bogotá, no tanto en Chingaza. Fue una decisión que no fue fácil, pero gracias a eso podemos anunciar que no hay ningún riesgo de racionamiento”, indicó.

Aunque el Distrito descarta nuevos cortes, el fenómeno climático puede reducir las lluvias, elevar las temperaturas y disminuir los caudales durante los próximos meses. El Ideam estima una probabilidad superior al 90 % de que El Niño alcance una intensidad fuerte o muy fuerte durante el último trimestre de 2026 y el primero de 2027. Además, calcula un 75 % de probabilidad de que sea el más intenso de los últimos 70 años.

Durante su intervención, el alcalde también señaló al anterior Gobierno Nacional por no frenar la deforestación en la Orinoquía, una región clave para el ciclo de humedad que alimenta el sistema Chingaza. Según Galán, proteger esos flujos ambientales no dependía de Bogotá ni de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, sino de las autoridades nacionales. “El Gobierno fue incapaz de frenar la deforestación y terminó generando un ambiente propicio para ella”, aseguró.

La afirmación de Galán marca un cambio frente a la crisis que vivió Bogotá entre 2024 y 2025. Sin embargo, el comportamiento de los embalses dependerá de la intensidad y duración de la temporada seca, así como del consumo de agua en la ciudad.

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