Galán habla de nuevos "contratiempos" con el Metro: Estación 16 y otras obras con alertas

La recta final de la obra más esperada de Bogotá llegó con alertas que impactan el cronograma en algunas unidades de ejecución. Aunque la fecha de operación comercial se mantiene para marzo de 2028, la Empresa Metro ya contempla obras complementarias que no estarían listas para el arranque oficial del Metro. Ahora, sumado a las alertas de espacio público, el alcalde comunicó que existen problemas con la cimentación de la Estación 16, en donde los suelos del sector del Lago, complican las obras.

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La comunciación del alcalde llega justo cuando el proyecto atraviesa llamados en varios frentes. Entre ellos, la Contraloría de Bogotá llamó la atención por la falta de personal en la obra y habló de déficit de hasta 1.500 trabajadores. Por otro lado, hay preocupaciones por los pocos avances y retrasos en cronograma en los trabajos de espacio público que documentó El Espectador.

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"El proyecto en esta recta final enfrenta la etapa más difícil. Es cuando tenemos que lograr que todos los sistemas que han venido avanzando, me refiero viaducto, redes, espacio público, estaciones, trenes, se integren en esta etapa final y por eso la hacen la más compleja de todas", indicó el alcalde en un video que publicó en sus redes sociales.

Personal y redes de servicios públicos

El mandatario reconoció el déficit en personal que impide el avance óptimo de todas las unidades de ejecución del proyecto. Sobre este tema dijo: "le he hecho llamados a Metro Línea 1, que es el responsable de la construcción del metro, para que fortalezca el personal. No es suficiente el personal que tiene trabajando en el proyecto. Eso, por ejemplo, afecta el desarrollo y el avance de las estaciones, porque se requiere más personal para los acabados de cada estación".

Lo anterior estaría afectando el avance en los cuartos técnicos y la integración de los sistemas de comunicación. Cabe recordar que, según la interventoría, a la fecha, se reporta una ejecución física de la obra del 81 % frente al 87 % programado. La medición incluye las 597 Unidades de Ejecución, donde la mayoría reporta avances importantes, pero algunos reportan retrasos.

¿Qué pasa en la Estación 16?

Otra difucultad que mencionó Galán tiene que ver con la Estación 16. "Ahí hubo problemas en la cimentación, debido a los tipos de suelo que tiene esa estación, particularmente el edificio oriental queda en el sector del Lago en Bogotá".

Los suelos lacustres de la zona mantienen el edificio oriental de la última estación de la Línea 1 en revisiones constantes y un plan de contingencia. "Ya se encontró la hoja de ruta de solución del problema, ya se está avanzando en eso, pero eso afectó el cronograma", añdió Galán. No obstante, el mandatario no detalló los impactos en el cronograma.

Redes de servicios públicos complican el espacio público

El otro percance que señaló el alcalde está relacionado con las redes de servicios públicos. Cuando el proyecto se estructuró bajo la premisa de renovar 130 km de redes de servicios públicos. "Sin embargo, después de avanzar en el proyecto, este año se identificó que no son 130 km que hay que renovar, son 320 km. Es casi 2.5 veces lo que se proyectó originalmente. Eso implica más tiempo, más recursos y una afectación al espacio público, porque solamente podemos avanzar en esas obras cuando esté resuelto el tema de redes".

"Ya tenemos la plata, se consiguieron los recursos y con esos recursos tenemos la hoja de ruta definida para resolver el problema de espacio público y de redes", cerró el Alcalde de Bogotá.

Los retos del Metro aumentan en su recta final.



Esta es la etapa más compleja de la obra y en la que se evidencian algunos contratiempos, como la construcción de la estación 16 y la finalización de espacio público por el incremento en los kilometros de redes que deben ser… pic.twitter.com/2Bwb3Jcewc — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 13, 2026

El espacio público registra 18 % de avance

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