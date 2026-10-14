"Estado de la grama de El Campín es inaceptable": alcalde Galán pide investigar a Sencia

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay, luego de que se determinara que la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín no ofrecía condiciones adecuadas para disputar el encuentro. El mandatario calificó el estado del gramado como “inaceptable” y pidió iniciar un proceso contra Sencia, empresa concesionaria del escenario deportivo, por un posible incumplimiento de sus obligaciones.

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A través de un mensaje, Galán solicitó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que adelante las actuaciones correspondientes para determinar si la concesionaria incumplió su responsabilidad de mantener el terreno de juego en condiciones óptimas para la realización de los partidos de fútbol.

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"Las condiciones de la grama del Campín son inaceptables. Le pido al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realizacion de los partidos de fútbol. No admitiremos más excusas por parte del concesionario, esta es una obligación de resultado con la cual deben cumplir", dijo el alcalde en su cuenta de X.

Sus declaraciones se conocieron después de que la Dimayor cancelara el compromiso entre Millonarios y Once Caldas, programado para este martes 13 de octubre a las 8:30 p. m. La decisión se tomó a pocos minutos del inicio, cuando se determinó que el estado del gramado no garantizaba las condiciones necesarias para jugar con seguridad.

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La solicitud del mandatario Distrital la hace justo el mismo día en el que el Distrito, a través del IDRD, autorizó la intervención de tres canchas del parque La Florida, para trasladar rollos de grama hasta el escenario deportivo. Esto generó polémica y la pregunta del concejal Leando Castellanos, exportero del Independiente Santa Fe, ¿se puede recuperar la gramilla de El Campín con gramilla retirada de otro escenario deportivo público?

Lea: Dimayor canceló Millonarios vs. Once Caldas por el mal estado de la cancha de El Campín

Las condiciones de la grama del Campín son inaceptables. Le pido al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realizacion de los partidos de fútbol.… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 14, 2026

¿Qué autorizó el IDRD en La Florida?

En respuesta a los cuestionamientos, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte explicó que la extracción de gramilla hace parte de un Laboratorio de Innovación autorizado mediante un permiso de uso temporal a Equiver. Según la entidad, el proceso permite probar técnicas de cultivo, manejo y cosecha mecanizada de césped natural, además de evaluar métodos para su recuperación. El IDRD reportó intervenciones en 20.180 metros cuadrados de las canchas 6, 8 y 9 del parque. Esos espacios, indicó, serán nivelados y recuperados con nueva cobertura vegetal y sistemas de riego operativos.

El permiso estará vigente hasta el 1.º de abril de 2027. La entidad aclaró que se trata de una autorización temporal con contraprestación en especie, no de un contrato adicional de mantenimiento. Castellanos, sin embargo, cuestionó que se recurriera a un parque distrital para atender el deterioro de la gramilla de El Campín, afectada tras los conciertos del grupo surcoreano BTS. “Tan mal quedó la grama de El Campín que fue necesario cambiarla totalmente, pero acá la pregunta es: ¿quién asume el costo?, ¿quién paga la cuenta?”, expresó.

La polémica por la grama de El Campín tras los conciertos de BTS

El estado de la cancha generó cuestionamientos después de los conciertos de la banda surcoreana BTS, realizados en el estadio bogotano. Aunque se adelantaron trabajos para reemplazar el gramado, el terreno de juego no estaba en condiciones óptimas para el encuentro de la Liga BetPlay. La Dimayor incluso difundió imágenes en las que se observa a integrantes del equipo arbitral y a trabajadores levantando partes de la grama para revisar la superficie.

La cancelación dejó a miles de aficionados de Millonarios a la espera de una nueva fecha para el compromiso frente a Once Caldas. Por ahora, la Dimayor deberá comunicar cuándo se disputará el encuentro. Además, continúa la incertidumbre sobre el partido entre Independiente Santa Fe y Jaguares, previsto para este jueves en El Campín. Se espera que las autoridades y los responsables del escenario entreguen información sobre las condiciones de la cancha y la viabilidad de disputar ese compromiso.

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