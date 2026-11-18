La posibilidad de que el país enfrente dificultades para atender la demanda de energía durante los próximos meses llevó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a pedir que se tomen medidas desde ahora para reducir ese riesgo. El mandatario señaló que Colombia ha atravesado momentos críticos en los que el consumo de electricidad se ha acercado a la capacidad de generación disponible, una situación que podría representar un desafío mayor durante la etapa más crítica del fenómeno de El Niño, prevista entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

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Galán explicó que el problema tiene un alcance nacional y está relacionado con el crecimiento de la demanda, que no ha estado acompañado por avances suficientes en la generación de energía, situación que se repite en la escala distrital. «No avanzamos lo suficiente en generación de energía y la demanda ha seguido creciendo. Entonces hemos estado en momentos críticos donde ha crecido la demanda cerca a lo que es la oferta», afirmó el alcalde.

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Consultado sobre qué tan cerca ha estado Bogotá de un apagón, el mandatario indicó que, según la información del Distrito, hasta ahora no ha sido necesario tomar decisiones de racionamiento. También aclaró que una eventual restricción no se aplicaría de manera repentina, pues estas decisiones tienen un procedimiento regulado y deben manejarse con las autoridades competentes.

Así las cosas, el Distrito busca que los embalses destinados a la generación de energía alcancen el 80 % de su capacidad al finalizar noviembre, cuando termina la temporada de lluvias. Galán aclaró que esta meta no corresponde a Chingaza, el sistema del que Bogotá obtiene el agua para consumo, sino a los embalses que abastecen la generación eléctrica.

El alcalde anunció, además, que en los próximos días presentará una estrategia para informar a los ciudadanos sobre la evolución del consumo y las posibilidades de reducirlo. La intención es que estas medidas contribuyan a disminuir la presión sobre el sistema antes de los meses más críticos.

A este trabajo se suman acciones de las autoridades distritales y nacionales, entre ellas la reprogramación de mantenimientos de plantas y el avance de las obras de transmisión eléctrica, que buscan evitar que se materialicen restricciones en el servicio. Para Galán, la preparación debe comenzar antes de que llegue la etapa más difícil de El Niño. El objetivo, según explicó, es llegar a esos meses con un menor riesgo de racionamiento que el que enfrenta actualmente el país.

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