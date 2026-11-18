En primer lugar, el programa destaca cuatro indicadores que, afirma, se han sostenido positivamente con los años: el 72 % de los encuestados está satisfecho con su calidad de vida, el 71 % siente orgullo por Bogotá (el factor que más creció), el 64…

¿Están los bogotanos satisfechos con la capital y su calidad de vida? Bogotá Cómo Vamos entregó los resultados más recientes de la Encuesta de Percepción Ciudadana (2026). A partir de la opinión de 1.525 ciudadanos, hay conclusiones diametralmente distintas sobre cómo se vive y se siente la ciudad.

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En primer lugar, el programa destaca cuatro indicadores que, afirma, se han sostenido positivamente con los años: el 72 % de los encuestados está satisfecho con su calidad de vida, el 71 % siente orgullo por Bogotá (el factor que más creció), el 64 % está satisfecho con Bogotá como una ciudad para vivir y el 56 % cree que la ciudad va por buen camino.

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A detalle, por primera vez, la encuesta permite aproximarse a las razones del orgullo ciudadano. Las oportunidades laborales ocupan el primer lugar (50%), seguidas de las oportunidades educativas (25%) y la diversidad cultural de sus habitantes (25%). "Estos resultados revelan que las oportunidades son uno de los principales activos de Bogotá; por eso, mantenerlas y ampliarlas es fundamental para fortalecer el vínculo de las personas con la ciudad", destacó el programa.

Sin embargo, al revisar estos avances por cada localidad, no llegan de igual manera. La satisfacción con su calidad de vida es menor en los estratos 1 y 2 y el 51% considera difícil conseguir financiación para cursar estudios en universidades de la ciudad.

¿Cuáles son las necesidades de los bogotanos?

Los resultados mostraron que la salud y la educación se mantienen como los temas que más preocupan a los ciudadanos. En salud, aunque la satisfacción con el servicio aumentó y llegó al 53,2%, la satisfacción con la salud mental disminuyó frente a 2025 y se ubicó en el 76%. El estrés laboral o académico y la situación económica figuran entre los factores que más afectan el bienestar emocional.

En tercer y cuarto lugar aparecen la seguridad y la movilidad como necesidades prioritarias a resolver. Por ejemplo, la percepción de inseguridad disminuyó y se ubicó en el 52% para la ciudad y en el 29% para el barrio. "Esta última registró su mayor caída histórica, con 16 puntos porcentuales", agregó Bogotá Cómo Vamos. No obstante, más de la mitad de los ciudadanos todavía se sienten inseguros en Bogotá.

En materia de movilidad, el optimismo frente al Metro continúa creciendo y llega al 71%, aunque el 41% reconoce que las obras están

afectando sus desplazamientos en transporte público.

También, como alerta, llama la atención el ascenso de la pobreza y la vulnerabilidad al tercer lugar, con el 42%, después de ocupar posiciones inferiores en años anteriores.

El 56% está insatisfecho con el sistema judicial

Los resultados de la encuesta muestran avances en la confianza interpersonal y en la percepción de la gestión de la Alcaldía. Sin embargo, estos avances contrastan con las dificultades que enfrentan los ciudadanos para confiar en las instituciones y participar activamente en la toma de decisiones públicas. "La confianza fortalece la justicia, impulsa el gobierno abierto y hace posible la participación ciudadana", explica el programa.

En materia de justicia, por ejemplo, se encontró que el 42% respondió que la desconfianza en las entidades es una razón para no acudir al sistema. A esto se suma que el 56% manifiesta estar insatisfecho con el servicio de justicia. En el ámbito de la participación, el 83% afirma que no ha asistido a ningún espacio promovido por el Estado.

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En conclusión, Bogotá Cómo Vamos entregó cinco líneas de acción para orientar las decisiones públicas y fortalecer la calidad de vida de los ciudadanos:

Ampliar las posibilidades de acceso al empleo, la educación y el emprendimiento. Fortalecer las respuestas en salud, educación y atención a la pobreza y vulnerabilidad. Avanzar en entornos seguros y en un sistema de transporte que responda a las necesidades. Recuperar la confianza ciudadana mediante respuestas oportunas y efectivas de las instituciones. Transformar la confianza institucional en participación e incidencia ciudadana.

“Estos resultados cobran especial relevancia a un año de las elecciones territoriales. La EPC 2026 constituye un insumo para reconocer las prioridades de los bogotanos, identificar las brechas que persisten y enriquecer la conversación pública sobre el futuro de la ciudad y los retos de la próxima administración distrital”, concluyó Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos.

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