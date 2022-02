Gerente de Koaj, denunciado por acoso sexual, será citado a imputación de cargos

Juana Pérez denunció que sufrió acoso sexual y laboral mientras trabajó en Koaj. Foto: Óscar Pérez

A través de redes sociales Juana Camila Pérez denunció y relató el acoso sexual y laboral que sufrió mientras trabajaba en Koaj. De acuerdo con ella, cuando comenzó a trabajar a puerta cerrada en junio de 2020, el gerente de la tienda comenzó a acosarla, diciéndole comentarios morbosos.

“Yo lo ignoraba y le decía que me respetara. Esto sucedía todos los días, en todo momento. Luego de eso, me trataba de coger el brazo para así, con sus manos, poder tocarme los senos de la manera más asquerosa. Yo me soltaba y le decía que me respetara, pero él como, buen acosador, solo se reía”, contó Juana Camila.

La situación empeoró, de acuerdo con su denuncia, el administrador buscaba quedarse a solas con ella, “trataba de tocarme las piernas y yo, con lágrimas en los ojos, le decía que no lo hiciera más, que iba a hablar. Pero él siempre se reía y me decía: yo soy el gerente y usted una simple asesora”, relató la víctima, quien afirmó que todos los días eran así, acosándola sexualmente.

En la denuncia también compartió lo que fue el acoso laboral que sufrió cuando la cambiaron de tienda, después de haber contado lo que sucedía a los encargados de la empresa. Juana contó que se enfermó en varias ocasiones y que el 29 de diciembre del 2020 su estado de salud empeoró y en urgencias le dijeron que tenía coronavirus, por lo que le dieron incapacidad y orden de aislamiento. Sin embargo, su jefe inmediato le dijo que eso a él no le importaba, que después de la incapacidad (que era de tres días), tenía que volver a trabajar.

“Me obligó a trabajar el 2 de enero del 2021 con COVID, ante un público tan grande y en mal estado de salud. (...) Antes de irme, me advirtieron que por hablar y no haber trabajado así, se iban a desquitar”, compartió Juana, quien decidió no ir y hacer caso a la orden de aislamiento. Pero cuando ella regresó, todo fue un completo infierno. De esta forma lo describió.

La empresa se pronunció con un comunicado en el que aceptan que el caso fue atendido, pero que no fue posible concluirlo. Sin embargo, le confirmaron a este medio que los dos gerentes mencionados en la denuncia de Juana Pérez fueron suspendidos. Después de esto, la Fiscalía confirmó que el gerente acusado de acoso sexual será citado a imputación de cargos, sin embargo, aún no hay fecha exacta de la citación.

