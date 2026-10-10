El Gobierno Nacional pidió al concesionario Metro Línea 1 aumentar el número de trabajadores en varios frentes de la obra, especialmente en las estaciones, donde se concentran algunas de las principales demoras del proyecto. El llamado fue realizado por Clara Lucía Sandoval, gerente presidencial…

La Nación se sumó al llamado del Distrito para que el concesionario refuerce el personal en estaciones, sistemas y espacio público. Aunque el avance general llegó al 83,73 % en septiembre, la operación comercial continúa prevista para marzo de 2028.

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Gobierno De la Espriella pide reforzar obras del Metro de Bogotá para proteger el cronograma

El Gobierno Nacional pidió al concesionario Metro Línea 1 aumentar el número de trabajadores en varios frentes de la obra, especialmente en las estaciones, donde se concentran algunas de las principales demoras del proyecto. El llamado fue realizado por Clara Lucía Sandoval, gerente presidencial para Bogotá, quien recordó que la Nación financia el 70 % de la primera línea.

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La alerta tomó como referencia el balance de agosto. Para ese momento, la obra reportaba un avance general del 82,33 %, mientras la programación temprana contemplaba un 86,79 % , lo cual representaba una diferencia era de 4,46 puntos porcentuales.

Desde entonces, el proyecto siguió avanzando y cerró septiembre con una ejecución general del 83,73 %. Sin embargo, el nuevo porcentaje no elimina el rezago acumulado ni cambia el pedido para que el concesionario acelere los trabajos en los componentes que marchan por debajo del cronograma.

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Gobierno pide más personal por los retrasos del Metro de Bogotá

El pronunciamiento de la Nación coincide con el llamado que había realizado el alcalde Carlos Fernando Galán. Tanto el Gobierno como el Distrito consideran que el concesionario necesita ampliar sus equipos para recuperar el tiempo perdido y evitar que las demoras se trasladen a las pruebas de los trenes.

“Desde la Gerencia Presidencial para Bogotá hacemos un llamado al consorcio constructor de la Línea 1 del Metro para que incorpore el personal necesario”, señaló Sandoval. La funcionaria concentró su mensaje en el cumplimiento del calendario y en la necesidad de reducir el riesgo de nuevos atrasos.

El gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, también reconoció que el ritmo debe aumentar. Según explicó, hace falta más mano de obra en actividades como mampostería, acabados, redes internas y construcción de los edificios de acceso.

Estas demoras no afectan únicamente la estructura de las estaciones. Los equipos de comunicaciones, señalización, recaudo y control necesitan que los edificios estén suficientemente adelantados antes de comenzar su instalación, de manera que un retraso en la obra civil puede afectar los trabajos que siguen.

¿Por qué aparecen diferentes porcentajes de avance?

Los balances recientes incluyen cifras distintas porque no todos miden exactamente lo mismo. La Alcaldía informa el avance general del proyecto, que llegó al 82,33 % en agosto y al 83,73 % en septiembre. Por otro lado, los informes de interventoría evalúan específicamente el contrato de concesión y sus componentes.

Con corte al 31 de agosto, la interventoría registró una ejecución del 80,36 % para el contrato, frente al 85,48 % previsto. Esta medición incluye el avance de la infraestructura, las estaciones, los sistemas ferroviarios, el espacio público y otras obligaciones asignadas al concesionario.

Además, el contrato se sigue mediante una programación temprana y otra tardía. La primera corresponde a la meta que permitiría ejecutar los trabajos con mayor margen, mientras la segunda marca el límite contractual antes de comprometer los hitos principales.

Narváez sostuvo que el proyecto presenta una desviación cercana a cuatro puntos frente a la programación temprana, pero continúa casi tres puntos por encima de la tardía. Por esa razón, la Empresa Metro habla de demoras que requieren atención, aunque no considera que la obra se encuentre todavía en una etapa crítica.

Las estaciones y el espacio público concentran las alertas

El viaducto es el componente más visible y uno de los que mejor comportamiento presenta. No ocurre lo mismo con algunas estaciones, los edificios de acceso y las obras de urbanismo que deberán recuperar las vías, andenes y ciclorrutas intervenidas durante la construcción.

Uno de los casos más delicados está en la avenida Caracas. El 19 de octubre vence el plazo previsto para terminar un tramo de espacio público entre las calles Primera y 26, pero el informe de agosto indicaba que siete de las ocho unidades de ejecución aún no habían comenzado. La restante apenas alcanzaba un 0,40 %, pese a que debía superar el 81 %.

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En el conjunto de la línea, las obras de vías y espacio público llegaban al 15,80 %, frente al 33,15 % que contemplaba la programación. Los atrasos también aparecen en sectores cercanos al Patio Taller, el Portal de las Américas, la carrera 80, el Hospital de Kennedy y la avenida Boyacá.

La prolongación de estos trabajos mantiene cerramientos, desvíos y pasos peatonales provisionales en zonas donde residentes y comerciantes llevan varios meses conviviendo con las obras. Por eso, además de pedir más trabajadores para las estaciones, el Distrito ha solicitado acelerar la restitución del espacio público.

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¿Los retrasos cambiarán la fecha de operación?

La Empresa Metro mantiene dos fechas centrales. La marcha blanca, periodo en el que se probarán los trenes y todos los sistemas sin pasajeros, debe comenzar el 14 de septiembre de 2027. La operación comercial continúa programada para marzo de 2028.

Narváez afirmó que las desviaciones actuales todavía pueden recuperarse y aseguró que esas fechas no se han modificado. No obstante, el cumplimiento dependerá de que el concesionario aumente el ritmo en las estaciones y permita instalar a tiempo los sistemas necesarios para operar los trenes.

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El cronograma también contempla terminar el viaducto en enero de 2027 y completar posteriormente las estructuras complementarias. Hacia septiembre de ese año deberían comenzar las pruebas definitivas sobre toda la línea, de acuerdo con la información entregada durante la visita del presidente Abelardo de la Espriella al proyecto.

El Metro avanza en viaducto y llegada de trenes

Mientras persisten los retrasos en algunos componentes, la construcción alcanzó otros hitos. Al cierre de septiembre, el viaducto tenía cerca de 18 kilómetros construidos de los 23,9 que tendrá la línea, desde el Patio Taller de Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas.

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Además, 20 de los 30 trenes previstos ya se encuentran en Colombia. Cada uno está compuesto por seis vagones y podrá transportar hasta 1.800 pasajeros. Los primeros vehículos también han realizado recorridos de prueba sobre los tramos terminados del viaducto.

La Línea 1 tendrá 16 estaciones y diez de ellas permitirán hacer conexión directa con TransMilenio. Las estaciones 1, 2 y 3 ya muestran avances en fachadas y acabados, aunque el reto está en extender ese ritmo a los demás puntos del trazado.

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La Contraloría General asumió recientemente el control fiscal integral del proyecto, mientras la Contraloría de Bogotá puso a disposición los resultados de las auditorías e inspecciones adelantadas desde 2021. El seguimiento busca revisar el cumplimiento técnico, financiero y contractual durante la etapa final de construcción.

Continúe leyenda: Los atrasos en la primera línea del metro de Bogotá que preocupan a Galán.

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