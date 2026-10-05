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Los atrasos en la primera línea del metro de Bogotá que preocupan a Galán

El 19 de octubre vence el plazo para entregar un tramo de espacio público sobre la avenida Caracas que, según la interventoría, no arranca. La alerta coincide con el pedido del alcalde al consorio de poner más personal.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
La Av. Caracas tiene los retrasos de urbanismo mas relevantes.
La Av. Caracas tiene los retrasos de urbanismo mas relevantes.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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A medida que la fecha de operación de la Primera Línea del Metro (marzo de 2028) se ve más cerca, aumenta la preocupación por los retrasos en la obra: a la fecha debería reportar un avance del 86 %, pero alcanza un 80,3 %, según la interventoría. El alcalde Carlos Fernando Galán es tan consciente de la brecha actual entre lo programado y lo ejecutado, que hace dos semanas habló de una posible solución: “Necesitamos que el consorcio Metro Línea Uno ponga más personal en labores como estaciones, espacio público y redes de comunicación”, que es…

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional. juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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