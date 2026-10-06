Gobierno derogó las APPA en cinco municipios de Sabana Centro

Tal y como lo anuncio semanas a trás, El Ministerio de Agricultura derogó en las últimas horas las resoluciones relacionadas con las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, en Cundinamarca. La decisión afecta 15.839 hectáreas que habían quedado cobijadas por esta figura durante el gobierno anterior. Durante el acto participaron los alcaldes de los municipios mencionados y la Gobernación de Cundinamarca, representada por el secretario de Agrocampesinado del departamento, Marcos Alberto…

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Tal y como lo anuncio semanas a trás, El Ministerio de Agricultura derogó en las últimas horas las resoluciones relacionadas con las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, en Cundinamarca. La decisión afecta 15.839 hectáreas que habían quedado cobijadas por esta figura durante el gobierno anterior. Durante el acto participaron los alcaldes de los municipios mencionados y la Gobernación de Cundinamarca, representada por el secretario de Agrocampesinado del departamento, Marcos Alberto Barreto.

Derogan las APPA en cinco municipios de Cundinamarca

En ese orden ideas, el Gobierno Nacional derogó las resoluciones mediante las cuales se habían establecido Áreas de Protección para la Producción de Alimentos en cinco municipios de Sabana Centro, una de las zonas rurales con mayor presión por expansión urbana en los alrededores de Bogotá.

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La decisión fue anunciada por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, quien informó que la medida comprende 15.839 hectáreas localizadas en Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio. El acto se realizó en la Gobernación de Cundinamarca.

Según el Ministerio de Agricultura, fueron derogadas las resoluciones 507 de 2023; 266 y 393 de 2025; y 116, 153 y 218 de 2026, relacionadas con el proceso de identificación y declaratoria de estas áreas en Sabana Centro.

Vale recordar que las APPA habían sido impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro como una herramienta para orientar el ordenamiento del suelo rural hacia la producción de alimentos y limitar cambios de uso en terrenos considerados estratégicos para la actividad agropecuaria.

Por ejemplo, en Sopó se habían declarado 1.951,16 hectáreas bajo esta figura, equivalentes al 17,6 % del territorio municipal. En Tenjo, la declaratoria alcanzó cerca de 5.703 hectáreas, alrededor de la mitad de la extensión del municipio.

Gobierno defiende autonomía de los municipios

Respecto a la justificación de la medida, el Ministerio aseguró que la derogación busca devolver mayor capacidad de decisión a las autoridades municipales sobre el ordenamiento de sus territorios.

Dangond señaló que las restricciones establecidas mediante estos actos administrativos limitaban las facultades de los alcaldes y sostuvo que las decisiones sobre el uso de los suelos deben articularse principalmente mediante los respectivos planes de ordenamiento territorial.

La decisión, entonces, supone un cambio frente a la política aplicada durante el anterior Gobierno. Apenas en julio de 2026, el Ministerio de Agricultura había defendido públicamente las APPA y advertido que su derogación podría afectar la protección de los suelos destinados a producción agropecuaria y la seguridad alimentaria. Para entonces, el Ejecutivo reportaba cerca de un millón de hectáreas declaradas bajo esta figura en más de 55 municipios del país.

La derogación comenzó en La Guajira

La medida adoptada en Cundinamarca hace parte de una revisión más amplia de las APPA por parte del nuevo Gobierno. De hecho, el pasado 2 de octubre, el Ministerio de Agricultura había anunciado la derogación de estas áreas en ocho municipios del sur de La Guajira. En ese momento, además, señaló que continuarían decisiones similares en departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Santander y Tolima.

Con la decisión anunciada ahora para Sabana Centro, salen de la figura las áreas declaradas en Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio. El Gobierno sostiene que la producción agropecuaria y los usos permitidos deberán continuar definiéndose a través de los instrumentos de ordenamiento territorial de cada municipio.

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