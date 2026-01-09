Gobierno no financiaría buses eléctricos para Bogotá por alza en pasaje de Transmilenio

Bus eléctrico biarticulado producido 100 % en Colombia. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Las reacciones por el incremento del pasaje de Transmilenio no se han hecho esperar. Al oficializarse la nueva tarifa de COP 3.550 por parte del Distrito, tanto ciudadanos, como el propio Gobierno Nacional, criticaron fuertemente la decisión administrativa.

De hecho, el gabinete del presidente Gustavo Petro fue aún más lejos, y dijo que el aumento en la tarifa que pagan los bogotanos por usar el transporte pondría en riesgo el recién firmado pago de cofinanciación entre la ciudad y la Nación para adquirir una nueva flota de buses eléctricos.

La declaración fue realizada en la red social X por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que calificó el aumento del pasaje como una medida “irresponsable” y mencionó el pacto de cofinanciación para la compra de la flota cero emisiones para Transmilenio.

“Irresponsablemente, ha puesto el Alcalde Carlos Fernando Galán en riesgo el compromiso de transferencia de la nación de recursos para la flota eléctrica y al mismo tiempo va a reducir la demanda de pasajeros del sistema. El Ministerio de Hacienda, de Transporte y la SIC examinamos medidas de control al aumento desmedido e injustificado de las tarifas de transporte público del país, por cuenta del mínimo salario vital”, sentenció Sanguino.

Desde el Gobierno nacional se argumenta que el incremento de la tarifa, explicado por la administración distrital como consecuencia del impacto del salario mínimo vital en los costos operativos, debería analizarse con más prudencia. Lo anterior, dado que la electrificación de la flota del sistema masivo es parte de una estrategia que podría disminuir costos por pasajero y mejorar la sostenibilidad ambiental del transporte público.

En concreto, Sanguino se refiere al acuerdo que firmó el año pasado el Gobierno Nacional junto al Distrito para cofinanciar la adquisición de 269 buses 100 % eléctricos que reforzarían la capacidad y eficiencia del sistema.

El proyecto se apoya en un Convenio de Cofinanciación entre el Gobierno Nacional, el Distrito Capital y TransMilenio, lo que asegura los recursos necesarios para su ejecución. Además, fue declarado de importancia estratégica a través del CONPES 4168 de 2025. El convenio tiene un valor total de $1,5 billones, financiados en un 62,4 % por la Nación y un 37,5 % por el Distrito.

Es importante destacar que, es la primera vez que el Gobierno Nacional cofinancia una flota eléctrica para un sistema de transporte masivo en Colombia, un paso clave en la política de movilidad sostenible del país.

Ahora, a falta de que el Gobierno Nacional entregue más detalles sobre la posible represaría por el aumento del pasaje, lo cierto es que se abrió un nuevo frente de confrontación entre la Alcaldía de Galán y el Gobierno Petro, a menos de tres meses de los comicios para elegir un nuevo presidente.

