Gobierno y manifestantes sellan acuerdo tras desmanes y enfrentamientos en Bogotá

Tras una álgida jornada de protestas que cerró la semana de movilizaciones convocadas por organizaciones sociales de todo el país, el Gobierno anunció un acuerdo con líderes del movimiento. Se acordaron mesas de diálogo en las regiones y el cese de los bloqueos y concentraciones en diversos puntos y entidades gubernamentales.

De acuerdo con el acta de acuerdo firmada a las 6:00 p.m. de este 17 de octubre, compartida por el Ministerio de Interior, el Gobierno reconoció la movilización convocada por el Congreso de los Pueblos, denominada ‘Aquí en la Lucha’, la cual transcurrió en Bogotá y otras regiones del país a lo largo de cinco días. El acta señala:

“Hay causas y condiciones estructurales que permanecen en el territorio colombiano que explican el uso legítimo de la protesta social por parte de las personas y de las comunidades. (2) La protesta social es un derecho humano, amparado en las normas constitucionales y que puede y debe ser ejercido dentro del marco normativo correspondiente”.

En seguida, indica que el Gobierno de Colombia se comprometió a garantizar los derechos de las personas y del movimiento social participantes de las protestas y, por tanto, “rechaza su estigmatización y criminalización”. Lo anterior, se conecta con lo manifestado por líderes de la protesta días atrás, quienes rechazaron algunas declaraciones del ministro Armando Benedetti y exigieron reconocimiento de la movilización.

Por último, el Gobierno llamó a las comunidades movilizadas a que, teniendo en cuenta el impacto económico y social, flexibilicen sus acciones para no afectar el tránsito de bienes indispensables para la población.

¿De qué trata el acuerdo?

El Gobierno indicó que se reunirán pequeñas comisiones por cada tema del pliego de los manifestantes, a partir del 20 de octubre, para concertar metodología, fecha, hora, lugar y responsables de atender las respectivas mesas. Esto bajo la coordinación y garantía de participación del Ministerio del Interior.

Aunque no mencionó los hechos violentos reportados en horas de la tarde que dejaron a cuatro policías heridos, el acuerdo indica que el Gobierno ya estableció un canal de comunicación entre la Fiscalía General de la Nación y el movimiento social “para prevenir y atender la estigmatización y la judicialización por la protesta social”.

Además, los protestantes deberán desocupar los puntos de concentración y adelantar el retorno de las comunidades a sus territorios, el cual se culminará hacia las 3.00 p.m., del día 18 de octubre de 2025, bajo las garantías acordadas con el gobierno nacional.

Deben empezar también a “hacer entrega” de las instalaciones de entidades del gobierno nacional tomadas desde el lunes: SAE, ANT, UARIV y Ministerio de Vivienda, ubicadas en la ciudad de Bogotá, a más tardarm el 18 de octubre de 2025.

¿Cómo reaccionó el presidente?

Sobre lo acontecido en inmediaciones de la embajada estadounidense, el presidente Gustavo Petro, insistió en que veló por la seguridad del recinto, salvo por la acción de algunos violentos.

“Ordené el máximo cuidado con la embajada de los EE. UU. en Bogotá. Mal que después de llegar a un acuerdo con el “Congreso de los Pueblos” para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la policía que cuida la embajada con varios jóvenes heridos con flechas", puntualizó.

