Los señalados escaparon en un bicitaxi después de agredir a la víctima. El conductor llevaba una chaqueta antigua con el logotipo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios…

En medio de un hecho de violencia múltiple, una mujer fue golpeada, derribada y despojada de su celular y otras pertenencias durante un robo en la avenida carrera 68 con calle 4 Sur, a la altura del barrio Milenta. El ataque quedó grabado y muestra cómo uno de los presuntos responsables amenazó con un machete a dos ciudadanos que intentaron impedir la huida.

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Golpearon y robaron a mujer en Puente Aranda: buscan a conductor de bicitaxi

Los señalados escaparon en un bicitaxi después de agredir a la víctima. El conductor llevaba una chaqueta antigua con el logotipo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, aunque la entidad aclaró que la prenda no demuestra una vinculación vigente con la institución ni con una organización de recicladores.

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La Alcaldía Local de Kennedy, la Secretaría Distrital de Seguridad y la UAESP difundieron el rostro del conductor y pidieron información que permita identificarlo y ubicarlo. Hasta la mañana del 28 de septiembre no se habían reportado capturas por el caso.

¿Cómo ocurrió el robo a una mujer en Bogotá?

La grabación muestra a la víctima en el piso mientras otra mujer forcejea con ella. Según la información publicada divulgada en redes sociales y por las autoridades, la mujer fue agredida antes de quitarle el celular y otras pertenencias.

Durante el ataque, un hombre que conducía un bicitaxi subió el vehículo al andén y se acercó al lugar donde permanecía la víctima. Las imágenes también lo muestran tomando el morral de la mujer y lanzándolo mientras su acompañante buscaba escapar.

Los vecinos comenzaron a pedir que detuvieran la agresión. Además, un motociclista se acercó para auxiliar a la víctima, pero el conductor sacó un machete del techo del bicitaxi y lo amenazó, por lo que el ciudadano tuvo que retroceder.

Posteriormente, otro hombre interceptó a la presunta agresora. Sin embargo, el conductor volvió a levantar el machete para intimidarlo, facilitó la huida de su acompañante y ambos abandonaron el lugar en el bicitaxi.

La información difundida no precisa la fecha exacta del ataque, el valor de los elementos robados ni el estado de salud de la víctima después de los golpes.

El ataque ocurrió en el sector de Milenta

La alerta institucional situó el robo en la avenida carrera 68 con calle 4 Sur. Por su parte, Infobae ubicó el punto en el barrio Milenta, perteneciente a la localidad de Puente Aranda.

La avenida carrera 68 divide sectores de Puente Aranda y Kennedy en ese tramo. Aunque el ataque fue ubicado en Milenta, la Alcaldía Local de Kennedy también difundió la imagen del señalado y se sumó a la solicitud de colaboración ciudadana.

Algunos reportes iniciales describieron a los agresores como supuestos recicladores debido al bicitaxi y a la chaqueta usada por el conductor. Sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad ha confirmado que las dos personas ejerzan ese oficio o pertenezcan a una organización registrada.

La chaqueta de la UAESP era antigua

La UAESP explicó que la chaqueta utilizada por el hombre corresponde a una indumentaria antigua y no acredita una relación vigente con la entidad.

Además, la prenda no tenía el nombre ni la identificación de alguna organización de recicladores habilitada. Esta ausencia impide rastrear inmediatamente al señalado mediante los registros gremiales administrados por la entidad.

“La chaqueta portada por el individuo corresponde a una indumentaria antigua”, precisó la UAESP después de que las imágenes comenzaran a circular en redes sociales.

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La entidad también rechazó el ataque y pidió que la conducta de los presuntos responsables no sea utilizada para estigmatizar a los recicladores de oficio. Asimismo, reiteró que llevar una prenda con el logotipo institucional no demuestra que la persona sea funcionaria, contratista o recicladora registrada.

Autoridades difundieron el rostro del conductor

La UAESP activó canales de coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad, las alcaldías locales y la Policía Metropolitana de Bogotá para identificar a los dos presuntos responsables.

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La imagen difundida por las entidades muestra el rostro del conductor, la gorra negra, la chaqueta gris con franjas reflectivas y el logotipo antiguo de la UAESP. El hombre aparece junto al bicitaxi utilizado durante la huida.

La solicitud pública está dirigida principalmente a reconocer y ubicar al conductor que mostró el machete. La grabación también registra la participación de otra persona que habría golpeado y robado a la mujer.

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Quienes tengan información sobre la identidad o el paradero del señalado pueden comunicarse con la Línea 123. Las entidades indicaron que la información será recibida bajo reserva.

🚨 ¿Lo reconoce?



Solicitamos el apoyo de la ciudadanía para identificar y ubicar a esta persona, señalada como presunta responsable de un hurto ocurrido en la Av. Carrera 68 con Calle 4 Sur. 📞



Cualquier información, comunícate al 123. pic.twitter.com/EUmWvvhKg7 — Alcaldía Local de Kennedy (@Alcaldiakennedy) September 27, 2026

Bogotá registró 75.863 hurtos a personas hasta agosto

El robo a una mujer en Bogotá se conoció en medio de una reducción de los hurtos a personas registrados en la ciudad. Entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 75.863 casos, frente a 88.114 durante el mismo periodo de 2025.

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La diferencia corresponde a 12.251 hechos menos y a una disminución del 13,9 %, según cálculos propios realizados con la base de Datos Abiertos Bogotá, actualizada el 21 de septiembre de 2026.

Puente Aranda, localidad donde Infobae ubicó el ataque, pasó de 4.979 hurtos a personas entre enero y agosto de 2025 a 4.090 en el mismo periodo de 2026. Esto equivale a 889 casos menos y a una reducción del 17,9 %.

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En el conjunto de la ciudad, Suba registró el mayor número de hechos, con 7.536, seguida por Engativá, con 7.224, y Kennedy, con 6.666. Durante los primeros ocho meses del año, Bogotá promedió 312 hurtos a personas cada día.

Ni caminando ni en transporte público estamos seguros: en Patio Bonito (Kennedy), la delincuencia ahora ataca a los ciudadanos desde bicitaxis. Una prueba más de que la inseguridad en Bogotá está desbordada. Le solicito al alcalde @CarlosFGalan que tome el control de la ciudad y… pic.twitter.com/PzLXyP5R7a — Ana Teresa Bernal Montañéz (@anateresabernal) September 27, 2026

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