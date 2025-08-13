Graban a pasajeros llevando trasteo en Transmilenio de Bogotá: ¿está permitido?

Los usuarios comentaron sobre la situación. Foto: Redes Sociales

Un video publicado en redes sociales durante las últimas horas da cuenta de como una mujer, usuaria de Transmilenio, llevaba en el bus de transporte público que parecía a todas luces un trasteo.

La mujer que aparece en el video llevaba consigo lo que serían varios electrodomésticos y cajas, lo cual llamó la atención de los demás pasajeros, quienes la comenzaron a grabar.

¿Qué comentaron los usuarios?

Entre el asombro y lo llamativo del momento, mientras algunos usuarios lo tomaron con humor, e incluso indignación, otros resaltaron que no todos tienen las mismas posibilidades de pagar un acarreo para llevar a cabo un trasteo

Algunos comentarios en el video decían:, “Toca pagar pasaje por la nevera y demás electrodomésticos”; “Bueno, todos no tenemos las mismas oportunidades.”; “TM debería cobrar pasaje doble y lo mismo lo que montan la cicla”; “Eso solo pasa en Colombia”.

¿Qué dijo Transmilenio?

Frente a lo ocurrido, la empresa del sistema de transporte aclaró que el traslado de este tipo de objetos está completamente prohibido, ya que va en contra el Código Nacional de Policía y Convivencia, el numeral 9 del artículo 146, el cual prohíbe obstaculizar o impedir la movilidad o el flujo de usuarios en el Sistema.

Además, indicaron que la empresa, “rechaza el comportamiento de algunos usuarios en el traslado de estos elementos sobredimensionados en los buses del Sistema”.

De la mano, hacen un llamado a toda la ciudadanía para que aplique la normatividad definida en el Manual de la Comunidad Usuaria del Sistema, que también prohíbe ingresar a estaciones y portales con cargas sobredimensionadas. Ya que esto podría provocar riesgos para los usuarios en caso de emergencia.

