Graban imprudencia con patinetas eléctricas en la Autopista Norte: casi termina en accidente

En medio de un crecimiento inédito de matrículas nuevas de vehículos eléctricos en Bogotá, también comienzan a salir a la luz las imprudencias de algunos conductores. En un reciente video queda en evidencia un uso irresponsable de estos vehículos livianos de transporte que terminó en la caída de una persona, pero que, según se observa en las imágenes, queda claro que estuvo a punto de terminar en un accidente más grave o, incluso, en tragedia.

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El video que circula por redes sociales, grabado por uno de los conductores de las patinetas eléctricas, muestra a los jóvenes transitando a una alta velocidad realizando maniobras peligrosas. Más adelante, dos de ellos se topan y uno termina cayendo sobre la vía quedando expuesto a motocicletas y vehículos que venían justo detrás.

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Por fortuna el incidente no dejó heridos graves pero sí la alerta de lo que supone conducir irresponsablemente estos vehículos, cuyos riesgos se incrementan por el grado de desprotección a la hora de conducirlos. Desde el Concejo, Andrés Barrios, pidió más control a los eléctricos:

"¿Qué tal esta irresponsabilidad? Tres personas circulan en patineta por la Autopista Norte a toda velocidad y una hace caer a la otra en la mitad de la vía. Esto pudo costarles la vida a los tres y provocar una tragedia", reaccionó el cabildante.

Tres personas en patineta protagonizaron una peligrosa maniobra en plena Autopista Norte de Bogotá. Una d ellas terminó cayendo sobre la vía mientras circulaban a gran velocidad



La situación pudo terminar en una tragedia. Autoridades deben reforzar el control y la seguridad vial pic.twitter.com/1o4LnMj2tt — Denuncias Ciudadanas Bogotá (@D_C_Bogota) September 24, 2026

Muertes en accidentes con patinetas eléctricas aumentaron 500% en el último año en Bogotá

Y es que los datos ya muestran una tendencia de incremento en accidentes con vehículos eléctricos. Según el más reciente análisis forense, la ciudad pasó de registrar una muerte en 2024 a 6 fallecimientos en 2025, lo que significa que la mortalidad se quintuplicó en apenas doce meses. Con estas cifras, el consolidado desde 2021 asciende a 11 víctimas fatales, de las cuales 10 eran hombres.

El reporte indica que ocho de los once fallecidos en los últimos cinco años perdieron la vida en choques. Los tres fallecimientos restantes se debieron a volcamientos, donde la falta de una estructura protectora dejó al conductor expuesto.

Además de las fatalidades, la ciudad acumula 96 lesiones no fatales desde 2021, con un pico de accidentalidad que también involucra a buses y camiones. Esta realidad ha forzado la implementación de una normativa estricta para intentar frenar la curva de muertes en 2026.

Uno de cada dos vehículos matriculados en junio fue eléctrico

Los datos que demuestran ese ‘boom’ son cada vez más impresionantes: el último informe de Fenalco sobre la matrícula de vehículos eléctricos indica que, por primera vez en Colombia, prácticamente uno de cada dos vehículos nuevos matriculados en un mes fue híbrido o eléctrico. En ese contexto, Bogotá concentra buena parte de la transformación que viene dateándose desde hace varios años.

En los primeros siete meses de 2026 se matricularon en la ciudad 15.505 vehículos eléctricos, un crecimiento de 234,4 % frente a los 4.636 del mismo periodo de 2025. A estos se suman 22.667 híbridos, 71,5 % más que hace un año. Así, solo en la capital se matricularon 38.172 vehículos híbridos o eléctricos entre enero y julio, un enorme volumen que aumenta mes a mes.

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