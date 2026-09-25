Reforma tributaria en Bogotá: nuevos impuesto para hogares y negocios ¿cómo me cobrarán?

La plenaria del Concejo Bogotá discute artículo por artículo la reforma tributaria que impulsa el alcalde Carlos Fernando Galán. De momento, los nuevos cobros y beneficios ya se aprobaron, los cuales impactarán a propietarios de viviendas, tenderos, restaurantes, bancos, concesionarios y empresas. El proyecto, que unificó dos ponencias, denominado Acuerdo por una Ciudad Inteligente, buscan atraer inversión, generar empleo formal, modernizar el alumbrado y mejorar el recaudo. La propuesta también incluye alivios para personas con obligaciones…

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La plenaria del Concejo Bogotá discute artículo por artículo la reforma tributaria que impulsa el alcalde Carlos Fernando Galán. De momento, los nuevos cobros y beneficios ya se aprobaron, los cuales impactarán a propietarios de viviendas, tenderos, restaurantes, bancos, concesionarios y empresas. El proyecto, que unificó dos ponencias, denominado Acuerdo por una Ciudad Inteligente, buscan atraer inversión, generar empleo formal, modernizar el alumbrado y mejorar el recaudo. La propuesta también incluye alivios para personas con obligaciones pendientes, incentivos empresariales y la eliminación de dos impuestos. ¿Qué cambiaría realmente para los ciudadanos? Estas son las respuestas.

¿Todos los bogotanos pagarán más impuestos?

No. La propuesta modifica algunos impuestos, pero también elimina dos, reduce tarifas para determinadas actividades económicas y contempla alivios para quienes tengan deudas con la ciudad. El Distrito sostiene que más del 50 % de las empresas de Bogotá tendría una reducción en la tarifa del impuesto de Industria y Comercio (ICA). En total, 275 actividades económicas pagarían menos, mientras 169 tendrían incrementos.El principal cobro nuevo sería la sobretasa al impuesto predial, para financiar el alumbrado público, que recaería sobre determinados propietarios.

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¿Quiénes pagarían la sobretasa de alumbrado público?

El cobro recaería sobre las viviendas de estratos 4, 5 y 6, además de predios comerciales, industriales, financieros y dotacionales. También cobijaría lotes urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados. Las viviendas de estratos 1, 2 y 3 quedarían exentas cuando su base gravable —el valor utilizado para calcular el predial— sea igual o inferior a 20.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a cerca de $1.047 millones en 2026.

Una vivienda de estrato 2 con una base gravable de $300 millones, por ejemplo, no pagaría la sobretasa.

También habría protecciones para hogares vulnerables. Las viviendas de estratos 4, 5 y 6 con al menos un propietario registrado en los grupos A, B o C del Sisbén quedarían exentas. Para los predios comerciales de personas naturales, la excepción aplicaría cuando uno de los propietarios pertenezca a los grupos A o B.

¿El cobro llegará en la factura de energía?

No. La sobretasa se calcularía sobre la misma base gravable del impuesto predial y se cobraría junto con este desde el 1.º de enero de 2027.

Las viviendas gravadas pagarían una tarifa del 0,4 por mil, es decir $400 por cada millón de pesos de avalúo catastral. Los valores promedio estimados son:

Estrato 4: $132.000 anuales, equivalentes a $11.000 mensuales.

Estrato 5: $228.000 al año, unos $19.000 mensuales.

Estrato 6: $348.000 anuales, equivalentes a $29.000 mensuales.

Los valores mensuales son una referencia para dimensionar el costo. No corresponden a una factura mensual adicional.

Los predios comerciales, industriales y financieros pagarían uno por mil, es decir, $1.000 por cada millón de avalúo. El promedio estimado para un inmueble comercial sería de $804.000 al año, equivalentes a $67.000 mensuales, aunque el valor real dependerá de su base gravable.

¿Desde cuándo comenzaría a cobrarse la sobretasa?

La sobretasa comenzaría a aplicarse el 1.º de enero de 2027, siempre que el proyecto sea aprobado por la plenaria del Concejo, sancionado por el alcalde y publicado como acuerdo distrital.

El Distrito tendría hasta el 31 de diciembre de 2026 para reglamentar su liquidación, recaudo y pago. El valor se cobraría junto con el impuesto predial y podría diferirse para quienes utilicen el sistema de pago por cuotas.

¿Los arrendatarios tendrán que pagar la sobretasa?

El proyecto no les impone directamente esa obligación. La sobretasa recaería sobre los contribuyentes del impuesto predial, es decir, los propietarios.Una persona que viva en arriendo no recibirá por esta reforma un nuevo cobro de alumbrado en la factura de energía. Cualquier efecto sobre el canon dependería de la relación contractual con el propietario, no de un cobro directo establecido en el acuerdo.

¿El dinero se utilizará solamente para cambiar luminarias?

No. La iniciativa busca convertir el alumbrado en un sistema administrado mediante tecnología.Además de completar la transición de las cerca de 366.000 luminarias de Bogotá a tecnología LED, el proyecto contempla sistemas de telegestión para detectar fallas, controlar las luces a distancia, medir consumos y regular su intensidad.

También podrían incorporarse sensores, cámaras y conectividad para generar información útil para las entidades de Seguridad, Movilidad y Ambiente. Los componentes definitivos se establecerán durante el proceso de contratación.

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La Secretaría de Hacienda y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) tendrán que informar al Concejo cuánto dinero se recauda, cómo se utiliza, cuántas luminarias se modernizan y cuáles son los ahorros de energía.

¿Subirá el ICA para todos los negocios?

No. El efecto dependerá de cada actividad económica.El ICA lo pagan negocios y empresas con ingresos anuales superiores a 1.933 UVT, equivalentes a más de $101 millones en 2026. La propuesta simplifica la estructura de tarifas y reduce el impuesto para 275 actividades.

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Un bar con ingresos anuales de $1.200 millones pasaría de pagar aproximadamente $16,6 millones a $13,2 millones. Ahorraría cerca de $3,4 millones al año.

Un restaurante con ingresos por $325 millones pagaría alrededor de $3,9 millones, frente a los $4,5 millones actuales. La reducción sería cercana a $585.000.

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Una empresa dedicada a la edición y publicación de libros, con ingresos anuales de $800 millones, pasaría de pagar cerca de $6,4 millones a $3,2 millones.

Otras actividades sí enfrentarían incrementos. Por eso, la reforma no puede entenderse como una reducción o un aumento general para todas las empresas.

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¿El “corrientazo” tendrá un impuesto nuevo?

No. El proyecto no crea un tributo que se agregue directamente al precio del almuerzo.La tarifa del ICA para los restaurantes disminuiría. En el ejemplo de un establecimiento con ingresos de $325 millones al año, el pago bajaría cerca de $585.000.Esto no impide que un restaurante ajuste sus precios por inflación, arriendos, alimentos u otros gastos, pero la reforma no crea un impuesto específico sobre el “corrientazo”.

¿Las bebidas alcohólicas y los cigarrillos tendrán un impuesto del 19 %?

No. La confusión surge por la tarifa de 19 por mil propuesta para ciertas actividades relacionadas con el comercio de licores y tabaco. Una tarifa de 19 por mil significa que el negocio pagaría $19.000 por cada millón de pesos de ingresos gravados. No quiere decir que a una cerveza, una botella de licor o una cajetilla de cigarrillos se les agregará automáticamente un impuesto del 19 %.Los bares tendrían un tratamiento diferente. Según los cálculos del Distrito, su tarifa de ICA bajaría.

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¿Los pequeños negocios pagarán más por recibir tarjetas?

Los establecimientos que hayan obtenido ingresos inferiores a 1.933 UVT durante el año anterior —unos $101,2 millones en 2026— no tendrían retención de ICA sobre los pagos que reciban con tarjetas débito o crédito.

Ese límite equivale a ingresos promedio cercanos a $8,4 millones mensuales. Una tienda que reciba alrededor de $8 millones al mes y cumpla las demás condiciones podría acogerse al beneficio.Pagar o recibir dinero mediante tarjeta no crearía un impuesto adicional para el tendero ni para su cliente.

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¿Comprar un carro será más costoso por la reforma?

El proyecto no crea un impuesto directo para el comprador. El cambio recaería sobre el ICA que pagan las empresas dedicadas a comercializar vehículos.Por cada millón de pesos de ingresos gravados, las tarifas propuestas serían:

Vehículos eléctricos: $8.000.

Vehículos híbridos: $10.000.

Vehículos convencionales: $11.000.

La misma diferenciación se aplicaría a las motocicletas. El acuerdo no fija los precios de los vehículos ni incorpora un impuesto nuevo en la factura del comprador.

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¿Los bancos pagarán una tarifa de 21 por mil?

No. Esa propuesta fue modificada durante el primer debate en la Comisión de Hacienda.El texto que llegará a la plenaria establece una transición:

Hasta 2027: $20.000 por cada millón de pesos de ingresos gravados.

En 2028: $19.000 por cada millón.

Desde 2029: $18.000 por cada millón.

Las cooperativas financieras pagarían una tarifa de 13 por mil y los fondos de empleados, de 10 por mil.Hacienda sostiene que la tarifa bogotana seguiría por debajo de la aplicada en Cali, donde alcanza 25 por mil, y en Barranquilla y Tunja, donde llega a 30 por mil.

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¿El cambio hará que suban los intereses de los créditos?

No automáticamente. El acuerdo no fija las tasas de interés ni determina cuánto puede cobrar un banco por un préstamo.El costo de los créditos depende de factores como las decisiones del Banco de la República, la inflación, el perfil de riesgo del cliente y las políticas comerciales de cada entidad.La reforma aumentaría temporalmente el ICA de algunos bancos, pero no permite afirmar por sí sola que las tasas subirán.

¿Bogotá perdonará las deudas tributarias?

No se perdonará el capital. Las personas deberán pagar completamente el impuesto pendiente, pero podrían obtener una reducción del 60 % en intereses y sanciones si cumplen las condiciones.

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Por ejemplo, si un contribuyente debe $1 millón de impuesto y $500.000 entre intereses y sanciones, pagaría el millón completo, pero solo $200.000 de los valores adicionales. El ahorro sería de $300.000.

El plazo previsto para solicitar el beneficio sería hasta el 21 de diciembre de 2026. Hacienda calcula que el alivio permitiría recuperar aproximadamente $363.000 millones.

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¿La reforma elimina impuestos y crea beneficios para empresas?

Sí. Desde 2027 desaparecerían dos tributos:

El impuesto de Publicidad Exterior Visual.

El impuesto Unificado de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos.

Este último se aplica actualmente a determinadas entradas de cine, teatro y espectáculos, además de actividades como rifas y concursos.

Eliminar el impuesto de publicidad exterior no significa que cualquier persona pueda instalar una valla donde quiera. Los permisos, controles y normas urbanísticas continuarían vigentes.

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La reforma también plantea beneficios para empresas que lleguen a Bogotá o realicen nuevas inversiones. No serían automáticos: tendrían que acreditar la inversión y, según el incentivo, crear y mantener empleos.

Las compañías que ya operan en la capital también podrían acceder si desarrollan proyectos nuevos y cumplen los requisitos.

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El Distrito proyecta que estas medidas atraerían alrededor de $79,8 billones de inversión privada y permitirían generar más de 200.000 empleos durante diez años. Ese dinero no ingresaría directamente a la Tesorería: correspondería a inversiones realizadas por particulares.

También se contemplan estímulos para renovación urbana, vivienda, construcción sostenible y conservación de edificios de interés cultural.

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¿La reforma ya fue aprobada?

Todavía no. Los proyectos de acuerdo 709 y 724 de 2026 superaron su primer debate en la Comisión de Hacienda del Concejo y cuentan con un texto para la discusión en plenaria.Durante ese segundo debate, los concejales todavía pueden modificar, eliminar o aprobar sus artículos. Después deberá producirse la sanción del alcalde y la publicación del acuerdo.

Por ahora, ninguna de las tarifas, exenciones o medidas descritas está vigente. Si la plenaria aprueba la propuesta en los términos actuales, algunos cambios comenzarían a aplicarse desde 2027, entre ellos la sobretasa de alumbrado y la eliminación de los dos impuestos.

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