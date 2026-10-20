Grama El Campín: Personería investiga al director del IDRD y se endurecen controles a Sencia

La polémica por el estado de la gramilla del estadio El Campín suma un nuevo capítulo. La Personería de Bogotá abrió una investigación disciplinaria contra el director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Daniel García, y otros cuatro directivos de la entidad, por presuntas debilidades en la vigilancia al mantenimiento del escenario deportivo, cuya operación está a cargo de Sencia mediante una alianza público-privada (APP).

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La decisión se conoce días después de que las malas condiciones del campo de juego provocaran la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas. El episodio llevó al alcalde Carlos Fernando Galán a calificar como “inaceptable” el estado de la gramilla y solicitar una revisión de los posibles incumplimientos contractuales del concesionario.

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Frente a la actuación disciplinaria, desde el IDRD señalaron a este diario que el seguimiento de los organismos de control hace parte de los procedimientos habituales y que la entidad está dispuesta a entregar toda la información necesaria. “Eso hace parte del proceso normal cuando los entes de control anunciaron que iban a hacer seguimiento al tema. Para nosotros, fantástico, no hay ningún problema”, indicaron desde el Instituto.

Asimismo, aseguraron que los directivos están dispuestos a colaborar con las autoridades y consideraron que estas actuaciones permitirán esclarecer las responsabilidades relacionadas con el mantenimiento y la supervisión del estadio. La apertura de la investigación no implica, por ahora, que se haya establecido responsabilidad disciplinaria de los funcionarios involucrados.

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IDRD exige nuevos controles a Sencia por concierto del 31 de octubre

En medio de los cuestionamientos, el IDRD anunció este martes 20 de octubre nuevas medidas para garantizar que El Campín esté disponible para los encuentros deportivos posteriores al concierto programado para el próximo 31 de octubre. Mediante un oficio dirigido al Consorcio C.C.A., encargado de la interventoría de la APP, la entidad solicitó reforzar el seguimiento técnico, operativo, jurídico y financiero sobre las actividades que se desarrollarán antes, durante y después del espectáculo.

El Instituto advirtió que el montaje de tarimas, el cubrimiento del césped, el tránsito de público y el desmontaje de estructuras pueden comprometer las condiciones del campo de juego y otros componentes del escenario. Por esta razón, la interventoría deberá exigir a Sencia, dentro del día hábil siguiente a la recepción del requerimiento, un plan detallado que especifique los horarios de montaje y desmontaje, los sistemas de protección de la gramilla, las cargas permitidas sobre el terreno y el momento en que el estadio volverá a estar disponible para el fútbol.

Además, el concesionario tendrá que presentar un plan de recuperación del césped y medidas de contingencia que contemplen los recursos, el personal y los tiempos de respuesta ante posibles afectaciones.

Inspecciones antes y después del concierto

Uno de los puntos centrales del requerimiento es la obligación de documentar las condiciones de la cancha antes de que comience el montaje del espectáculo. Para ello, la interventoría deberá elaborar un acta acompañada de registros fotográficos y técnicos que permitan establecer el estado inicial de la gramilla, la iluminación y los demás componentes del estadio.

También tendrá que hacer presencia durante el montaje, el concierto y el desmontaje, con el propósito de verificar el cumplimiento de las medidas de protección exigidas al concesionario. Una vez finalice el desmontaje, se deberá realizar una nueva inspección dentro de las siguientes 24 horas para identificar posibles daños y compararlos con las condiciones registradas antes del evento.

Los resultados deberán entregarse al IDRD mediante un informe técnico dentro de los dos días hábiles posteriores a esa inspección. Si se encuentran incumplimientos, la entidad podrá adelantar las actuaciones contractuales correspondientes.

El Campín, entre los conciertos y la prioridad del fútbol

Las nuevas exigencias llegan después de la cancelación del encuentro entre Millonarios y Once Caldas, que reavivó el debate sobre el mantenimiento de la cancha y la realización de espectáculos musicales en el principal escenario futbolístico de Bogotá. El pasado 14 de octubre, el alcalde Galán pidió al IDRD iniciar las actuaciones necesarias para evaluar un posible incumplimiento de Sencia en su obligación de conservar la gramilla en condiciones adecuadas.

Ahora, mientras el Instituto revisa las obligaciones del concesionario, la Personería también examina la vigilancia ejercida por los funcionarios distritales sobre el mantenimiento del escenario. Aunque el contrato de concesión permite la realización de conciertos y otros eventos culturales, el IDRD reiteró que estas actividades no pueden afectar la disponibilidad del estadio para el fútbol profesional.

En ese sentido, el concierto del próximo 31 de octubre será una nueva prueba para los controles exigidos a Sencia y a la interventoría. Las inspecciones permitirán determinar si el escenario conserva las condiciones necesarias para recibir los partidos programados y si existen posibles incumplimientos que deban ser objeto de actuaciones contractuales.

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