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¿El POT no deja? La ruta que Bogotá ya tiene para construir otro estadio en la ciudad

La norma vigente no prohíbe construir un nuevo estadio dentro de la ciudad consolidada. El reto estaría en otro lado: reunir el suelo, financiar una operación de renovación, resolver sus impactos y evitar que la transformación termine desplazando a quienes ya ocupan el territorio. ¿Qué podría hacer el próximo alcalde y los presidentes de los clubes bogotanos?

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
Grama de la cancha del Campin, administrado por Sencia
Grama de la cancha del Campin, administrado por Sencia
Foto: El Espectador - José Vargas

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Los inconvenientes en la grama del estadio El Campín por su uso intensivo para espectáculos musicales, en contravía de las actividades deportivas, modifcaron significativamente el calendario de Millonarios y Santa Fé. Allende las investigaciones contra Sencia, el concesario a cargo de la administración del estadio, en la conversación pública ha vuelto a surgir un viejo debate sobre la necesidad de que ambos equipos cuenten con su propio estadio de fútbol. No obstante, el desarrollo de esta discusion suele tropezar con dos argumentos: dentro…

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional. juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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