Guía de movilidad en Bogotá para diciembre y fin de año: eventos, cierres y más

Trancones en Bogotá, y vehículos con placas en mal estado.

En temporada de fin de año, la concurrencia de eventos y la temporada decembrina, transforman las vías capitalinas para dar paso a una época en la que la movilidad no deja de ser una prioridad. Por ello, planificar el viaje es clave para no llevarse dolores de cabeza.

La Secretaría de Movilidad informó incluso que, durante esta temporada de navideña, realizará más de 500 acciones semanales de control en las vías capitalinas para garantizar una movilidad segura.

¿Cómo será el pico y placa?

La secretaría de Movilidad confirmó que no habrá cambios relevantes al pico y placa este mes, salvo que los viernes 26 de diciembre y el 2 de enero no habrá restricción.

Cabe resaltar que habrá pico y placa regional los días festivos. “Cualquier cambio lo informaremos oportunamente”, señaló la entidad.

¿Qué eventos modificarán la movilidad?

La agenda de diciembre incluye varios conciertos y eventos de alta convocatoria que impactarán la movilidad en el sector de la calle 63 y la avenida NQS. Están programadas dos fechas del artista Bonka (12 y 13 de diciembre); el evento cultural “Una Novena por Bogotá” (16 de diciembre); dos conciertos de Beéle (17 y 20 de diciembre); el festival urbano 100% Rolos (18 de diciembre) y la FMS World Series Bogotá, una competencia internacional de freestyle, el 19 de diciembre.

Otros eventos esperados como “Una ciudad imaginada” en la Plaza de Bolívar con funciones del 13 al 23 de diciembre, además de presentaciones de la Orquesta Filarmónica y shows en escenarios de toda la ciudad, pueden generar cierres parciales, tránsito de peatones y desvíos en el centro y en los ejes viales cercanos a los escenarios principales.

Algunos cierres viales

En el sur de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre total de la calzada sur de la avenida Villavicencio, a la altura de la carrera 85A, a partir del 5 de diciembre de 2025 y por un periodo aproximado de un mes, debido a la construcción del viaducto (pórticos) de la Línea 1 del Metro de Bogotá. El cierre se aplica de lunes a viernes entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m., y desde las 2:00 p. m. del sábado hasta las 5:00 a. m. del lunes.

Durante las obras, el tránsito de vehículos particulares y de transporte público se mantiene mediante carriles habilitados en contraflujo sobre la calzada norte, bajo un Plan de Manejo de Tránsito.

Traslados de matrícula

A este panorama de cierres y alta congestión se suma una nueva medida que comenzará a regir desde enero: el control a la circulación de vehículos con placas foráneas en Bogotá. La estrategia, anunciada como parte del balance y los ajustes de movilidad para 2026, busca regular el ingreso y la permanencia de carros matriculados fuera de la capital.

Por ende, el trámite de traslado de matrícula es otro proceso clave este mes. Esto implica actualizar la información del vehículo, cumplir con los requisitos administrativos y quedar incorporado en los sistemas de control distrital. Desde el Distrito han insistido en que el proceso deberá realizarse con antelación a la entrada en vigor de la medida en enero, para evitar sanciones, comparendos o restricciones de circulación una vez comiencen los controles en calle. La persona propietaria o su apoderado por mandato deberá agendar la cita en www.ventanillamovilidad.com.co, en uno de los 19 puntos de la Ventanilla.

Calendario pico y placa en diciembre

La restricción de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Semana del 1 al 7 de diciembre

Lunes 1 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 2 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 3 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 4 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 5 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 6 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa .

Domingo 7 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 8 al 14 de diciembre

Lunes festivo 8 de diciembre: No aplica medida de pico y placa dentro de la ciudad por ser día festivo. Rige pico y placa regional de ingreso a Bogotá.

Martes 9 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 10 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 11 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 12 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 13 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa .

Domingo 14 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 15 a 31 de diciembre

Lunes 15 de diciembre: pueden circular placas 1, 2, 3, 4 y 5 .

Martes 16 de diciembre: pueden circular placas 6, 7, 8, 9 y 0 .

Miércoles 17 de diciembre: pueden circular placas 1, 2, 3, 4 y 5 .

Jueves 18 de diciembre: pueden circular placas 6, 7, 8, 9 y 0 .

Viernes 19 de diciembre: pueden circular placas 1, 2, 3, 4 y 5 .

Sábado 20 de diciembre: No aplica pico y placa.

Domingo 21 de diciembre: No aplica pico y placa.

Semana del 22 al 28 de diciembre

Lunes 22 de diciembre: pueden circular placas 6, 7, 8, 9 y 0 .

Martes 23 de diciembre: pueden circular placas 1, 2, 3, 4 y 5 .

Miércoles 24 de diciembre: pueden circular placas 6, 7, 8, 9 y 0 .

Jueves 25 de diciembre (festivo): aplica pico y placa regional para ingreso a Bogotá.

Viernes 26 de diciembre: NO HABRÁ PICO Y PLACA

Sábado 27 de diciembre: No aplica pico y placa.

Domingo 28 de diciembre: No aplica pico y placa.

Lunes 29 de diciembre: pueden circular placas 1, 2, 3, 4 y 5 .

Martes 30 de diciembre: pueden circular placas 6, 7, 8, 9 y 0 .

Miércoles 31 de diciembre: pueden circular placas 1, 2, 3, 4 y 5.

