Hallan a las dos adolescentes que desaparecieron en Kennedy: estaban en una casa de Usme

Las dos adolescentes que desaparecieron el pasado 16 de octubre, tras salir de un colegio distrital en Patio Bonito, localidad de Kennedy, las encontraron este jueves 22 de octubre, en una vivienda de Usme, al sur de Bogotá. Según información conocida por El Espectador a través de fuentes cercanas a la investigación, la madre de una de las estudiantes recibió una llamada anónima en la que le indicaron dónde podrían encontrarlas. La mujer solicitó acompañamiento de las autoridades, que acudieron al lugar y hallaron a las menores solas en el…

Las dos adolescentes que desaparecieron el pasado 16 de octubre, tras salir de un colegio distrital en Patio Bonito, localidad de Kennedy, las encontraron este jueves 22 de octubre, en una vivienda de Usme, al sur de Bogotá. Según información conocida por El Espectador a través de fuentes cercanas a la investigación, la madre de una de las estudiantes recibió una llamada anónima en la que le indicaron dónde podrían encontrarlas. La mujer solicitó acompañamiento de las autoridades, que acudieron al lugar y hallaron a las menores solas en el inmueble.

Posteriormente, fueron trasladadas al Hospital de Meissen para recibir atención médica. Durante la valoración inicial, las adolescentes no manifestaron haber sido víctimas de violencia sexual ni de agresiones físicas. No obstante, quedaron pendientes las evaluaciones de psicología y trabajo social. De acuerdo con las mismas fuentes, las estudiantes presuntamente salieron del colegio por voluntad propia, en compañía de un amigo. Sin embargo, todavía no se han esclarecido las circunstancias de su permanencia fuera de casa ni cómo llegaron a la vivienda donde fueron localizadas.

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¿Qué ocurrió el día en que salieron del colegio?

Según denunciaron sus familiares, un joven se presentó en la institución educativa y aseguró ser hermano de las estudiantes para solicitar que les permitieran salir. Los padres afirmaron que no era un acudiente autorizado y cuestionaron los controles de seguridad del plantel. Los testimonios recogidos previamente por este diario indican que las adolescentes habrían abandonado el colegio con aproximadamente 40 minutos de diferencia.

“Llegué yo acá a recoger a mi hija, me dicen que no, que ella ya la habían entregado a un familiar que era el hermano”, relató una de las madres. Durante la búsqueda, este diario también conoció que las autoridades habían ubicado a un adolescente que presuntamente salió con las estudiantes y a quien se le restablecieron sus derechos. Aún no se ha establecido si se trata de la misma persona que se habría presentado como familiar ante el colegio.

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Secretaría de Educación investiga los protocolos de seguridad

El hallazgo de las adolescentes no cierra la investigación sobre las condiciones en las que abandonaron la institución. La Secretaría de Educación de Bogotá informó el pasado 21 de octubre que inició una investigación para determinar si el colegio cumplió los procedimientos establecidos para autorizar la salida de sus estudiantes. “La Secretaría de Educación ya inició la investigación sobre la responsabilidad de la institución educativa en la aplicación de los protocolos para la salida de los estudiantes del colegio y adelanta las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las y los estudiantes”, señaló la entidad.

Las verificaciones deberán establecer qué autorizaciones recibió el plantel y cómo se comprobó la identidad de la persona que presuntamente recogió a las menores. Por su parte, las autoridades solicitaron la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para verificar la garantía de sus derechos.

Aunque las adolescentes ya están a salvo, el caso deja pendiente una pregunta de fondo: ¿cómo pudieron salir dos estudiantes de una institución educativa con una persona que, según sus familias, no estaba autorizada para recogerlas? La respuesta dependerá de los resultados de la investigación que adelanta la Secretaría de Educación.

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