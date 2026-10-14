Hallan en Sopó el cuerpo de Ayelén Sofía Páez, desaparecida en Bogotá desde agosto de 2025

Después de 14 meses sin noticias de Ayelén Sofía Páez, su familia recibió la confirmación de que el cuerpo encontrado en una zona rural de Sopó, Cundinamarca, corresponde a la adolescente, desaparecida en Bogotá el 9 de agosto de 2025. La identificación fue realizada por Medicina Legal y la madre de la menor también reconoció el cuerpo, según confirmó a El Espectador la representación de víctimas que guía el caso.

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El hallazgo se produjo después de aproximadamente 14 meses de búsqueda. De acuerdo con Daniel Solarte, integrante de la representación de víctimas, una persona que recorría una zona rural del municipio de Sopó encontró el cadáver y dio aviso. El abogado precisó que la comunicación de la Fiscalía indica que el hallazgo se produjo el pasado puente festivo.

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La identificación, sin embargo, no ha resuelto las preguntas sobre lo que ocurrió con la adolescente ni las circunstancias de su muerte. Según el representante judicial, la investigación continúa abierta y la familia pide que se esclarezcan los hechos antes de descartar cualquier hipótesis.

Las preguntas que siguen abiertas

En conversación con El Espectador, Solarte explicó que la representación de víctimas pidió a la Fiscalía examinar todas las hipótesis posibles, pues existen varios aspectos que "no están claros". El abogado también señaló que están pendientes algunos exámenes y un segundo concepto pericial de Medicina Legal para tener un respaldo científico más robusto. Según su versión, esos procedimientos permitirían evaluar si hubo señales de violencia y aportar elementos para esclarecer las circunstancias de la muerte. Por ahora, la información conocida no permite establecer una causa de muerte ni afirmar que se haya determinado la manera en que ocurrió.

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Así las cosas, Solarte insiste en que el caso continúa con una línea de investigación por desaparición forzada e insiste y en que "el hallazgo del cuerpo no significa que el proceso esté cerrado".

El celular de la adolescente, otro elemento por esclarecer

Uno de los asuntos que la representación de la familia considera necesario aclarar es el recorrido del teléfono celular de Ayelén. Según Solarte, después de la desaparición al aparato se le modificaron las cuentas de la menor y sus respectivas contraseñas, así como el número asociado a sus redes sociales, con el fin de borrar todo rastro digital.

El abogado afirmó que el teléfono fue encontrado en el departamento de Sucre y que estaba completamente formateado. "La persona que tenía el dispositivo dijo haberlo recibido como regalo del hijo de una mujer residente en ese departamento, quien, de acuerdo con esa misma versión, vive en Bogotá", señala.

Por ahora los primeros indicios no permiten establecer quién formateó el celular, quién realizó los cambios en las cuentas digitales y la relación (si la hay) con la desaparición o la muerte de la adolescente. Esos interrogantes forman parte de los asuntos que la representación judicial pide esclarecer antes de hablar de una hipótesis.

Interpol emitió una circular amarilla para buscar a Ayelén

Ayelén Sofía Páez Oliveros, de 16 años, desapareció el 9 de agosto de 2025 en Bogotá. El 21 de agosto, Interpol emitió una circular amarilla para extender la búsqueda y facilitar la colaboración de las autoridades de otros países.

La adolescente fue vista por última vez en inmediaciones de la calle 67 con carrera Séptima, en Chapinero. Según el relato que su madre entregó entonces, Ayelén salió a hacer una compra y no regresó. La joven se preparaba para presentar las pruebas Saber 11 al día siguiente.

En las semanas posteriores se conocieron otros elementos que las autoridades buscaban esclarecer. Una persona que reconoció el cartel de búsqueda informó que había compartido con la adolescente en un establecimiento comercial hasta la madrugada del 10 de agosto. También se difundieron imágenes de cámaras de seguridad en las que aparecía caminando por la avenida Primero de Mayo.

La búsqueda incluyó recorridos de un equipo especializado de la Policía por más de 30 kilómetros entre los ríos Tunjuelo y Bogotá, sin que en ese momento se encontraran indicios que permitieran establecer su paradero.

En septiembre de 2025, cuando la adolescente llevaba más de tres semanas desaparecida, también circuló la hipótesis de que podría haberse marchado voluntariamente, relacionada en los reportes de entonces con presuntas dificultades emocionales, hecho que no está confirmado y que hace parte de las hipótesis que la Fiscalía debe investigar a fondo para esclarecer lo ocurrido durante los 14 meses transcurridos desde la desaparición.

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