Tres décadas de sonido e identidad: Bogotá abre convocatoria para narrar Rock al Parque

Festival de música gratuito más importante de Latinoamérica que se realiza en el Parque Simón Bolívar Foto: Óscar Pérez

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), con el apoyo de IDARTES y BibloRed, abrió la convocatoria para la Maratón Creativa Rock al Parque.

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La iniciativa está dirigida a periodistas, cronistas, fotógrafos y realizadores de video residentes en Bogotá, con experiencia previa en el registro de eventos musicales de gran formato, para cubrir la trigésima edición del festival entre el 10 y el 12 de octubre.

Sobre el propósito de esta edición, el secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Santiago Trujillo, afirmó:

“Rock al Parque no es solo un festival de música, es todo un movimiento cultural que también puede ser contado y vivido por otras expresiones del arte. Es un espacio que profundiza la democracia y la ciudad como un lugar donde caben muchas formas de estar y habitar el territorio. Queremos que la edición de los 30 años sea contada desde el talento de estos ‘maratonistas creativos’ que vendrán a narrar esta experiencia ciudadana y el gran movimiento cultural que se da cita en Bogotá”.

Categorías de participación

Categoría 1. Crónica “25 años BibloRed”: Crónicas en formato escrito que narren el desarrollo del festival desde la experiencia personal, el territorio y la relación de la ciudadanía con estos eventos.

Categoría 2. Fotografía: Series fotográficas o imágenes individuales que capturen la esencia de Rock al Parque 30 años desde una perspectiva estética, artística, narrativa y documental.

Categoría 3. Video: Coberturas audiovisuales de máximo 3 minutos que narren el festival de manera innovadora, interactiva y atractiva para distintas audiencias.

Fases del proceso y estímulos económicos

La Maratón se desarrollará en dos fases:

Primera fase: Las inscripciones están abiertas hasta el 3 de septiembre de 2026 Las inscripciones están abiertas hasta el 3 de septiembre de 2026 en la plataforma de Invitaciones Culturales. Un Comité de Selección escogerá hasta diez (10) iniciativas por categoría. Los seleccionados recibirán acreditación de prensa para cubrir el festival entre el 10 y el 12 de octubre de 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Segunda fase: De los proyectos entregados tras el cubrimiento, se elegirán las tres mejores iniciativas por cada categoría para recibir estímulos económicos: COP5 millones para el primer lugar, COP3 millones para el segundo y COP2 millones para el tercero.

Los tres mejores contenidos de cada categoría serán publicados en la exposición digital “Memoria ciudadana de Rock al Parque” de la Biblioteca Digital de Bogotá.

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