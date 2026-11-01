Halloween en Bogotá: menos homicidios, más comparendos y 6 falsos sindicatos sellados

El balance de la celebración de Halloween en Bogotá dejó una marcada reducción en los índices de violencia, contrarrestada por un alto volumen de infracciones a las restricciones comerciales y de tránsito decretadas para la fecha. Cifras de la Secretaría de Seguridad señalan que entre el viernes y el sábado los homicidios cayeron un 50 % frente al mismo periodo de 2025. Con este resultado, la ciudad cerró el mes de octubre con 20 homicidios menos en comparación con el año anterior.

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En contexto: Plan Éxodo y Retorno en Bogotá: medidas para viajar durante el puente festivo

Sin embargo, el despliegue de control nocturno expuso varias irregularidades en el funcionamiento de establecimientos nocturnos. En operativos de inspección, vigilancia y control, las autoridades intervinieron y sellaron seis lugares que operaban bajo la fachada de sindicatos para evadir los controles comerciales y las restricciones de horario. Dentro de los inmuebles se hallaron a 24 menores, quienes fueron puestos a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia e instituciones administrativas para el restablecimiento de sus derechos.

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De acuerdo el reporte, estos seis establecimientos llevaban cerca de tres años funcionando de manera irregular y generaban rentas cercanas a los COP10 millones mensuales. Como sanción, se les aplicó la suspensión temporal de la actividad económica por periodos que van desde los 10 hasta los 90 días. El procedimiento dejó además dos personas capturadas por el delito de tráfico de estupefacientes, así como la incautación de 12 armas cortopunzantes, una traumática, 44 gramos de tusi.

Comparendos

En los corredores viales, los controles a la movilidad por el puente festivo derivaron en sanciones masivas. La Policía de Tránsito reportó la imposición de 326 órdenes de comparendo y la inmovilización de 101 motocicletas por el incumplimiento de los decretos expedidos para la jornada.

Las restricciones de movilidad para motocicletas se mantendrán durante las noches del 1 y 2 de noviembre, extendiéndose hasta la madrugada del martes 3 de noviembre:

Prohibición de parrillero: Restricción a la circulación de motocicletas con acompañante entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente.

Restricción a la circulación de motocicletas con acompañante entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente. Restricción nocturna por corredores: Prohibición total de tránsito de motos entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. en 19 vías principales de la capital, entre las que figuran la Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Calle 26, Calle 80, Carrera Séptima, Calle 13, Avenida Las Américas, Suba y Circunvalar.

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