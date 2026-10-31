Halloween en plazas de mercado de Bogotá: disfraces, calabazas y planes familiares

La agenda reúne a las plazas de Quirigua, 7 de Agosto, Las Cruces, 20 de Julio y San Carlos. Mientras algunos visitantes buscan completar su disfraz, otros podrán convertir la salida en un plan familiar para comer, comprar productos de temporada o participar…

Quienes dejaron el disfraz para última hora todavía pueden encontrar opciones en las plazas de mercado de Bogotá. Además de artículos de temporada, cinco de estos espacios tendrán actividades para niños, calabazas, gastronomía y programación especial durante el fin de semana de Halloween.

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La agenda reúne a las plazas de Quirigua, 7 de Agosto, Las Cruces, 20 de Julio y San Carlos. Mientras algunos visitantes buscan completar su disfraz, otros podrán convertir la salida en un plan familiar para comer, comprar productos de temporada o participar en actividades gratuitas.

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Halloween en plazas de mercado de Bogotá: dónde hay planes

La programación principal se concentra en la Plaza Distrital de Mercado Quirigua, en Engativá, donde se realiza por primera vez el festival ¡Todo Picante! Fiesta Mexicana en la Plaza. Más de diez puestos ofrecen tacos, enchiladas, nachos, pan de muerto, dulces enchilados y frutas con chamoy y tajín.

El sábado 31 de octubre habrá una jornada para niños y niñas. Además, el domingo 1 de noviembre, desde las 2:00 p. m., la plaza tendrá degustaciones, juegos y música de mariachis.

La Plaza Quirigua está ubicada en la calle 90 #91-51. Según el IPES, las actividades del fin de semana se desarrollarán entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m., aunque la programación del domingo incluye actividades desde las 2:00 p. m.

Calabazas para decorar en la Plaza 7 de Agosto

Para quienes buscan una alternativa distinta al disfraz convencional, la Plaza de Mercado 7 de Agosto mantiene una de las tradiciones más particulares de la temporada: las calabazas traídas desde Boyacá por el comerciante Pedro Bohórquez.

Bohórquez lleva cerca de 35 años trabajando en la plaza y aproximadamente dos décadas ofreciendo calabazas durante Halloween. En cada temporada vende cerca de 2.500 unidades, desde ejemplares pequeños hasta otros que pueden alcanzar las 120 libras.

La Plaza 7 de Agosto está ubicada en la calle 66 #23-30. Allí, además de comprar el producto, los visitantes pueden recibir recomendaciones sobre cómo cortarlo y convertirlo en una decoración para la casa.

Las Cruces y 20 de Julio tendrán jornadas para niños

La Plaza de Mercado Las Cruces, que cumple 101 años, tendrá una jornada de Halloween el sábado 31 de octubre desde las 11:00 a. m. Está localizada en la calle 1AF #4-60, en la localidad de Santa Fe.

Ese mismo día, la Plaza Distrital de Mercado 20 de Julio tendrá una actividad infantil dirigida a los hijos de los comerciantes, con acompañamiento de la Secretaría Distrital de Integración Social. La plaza está ubicada en la carrera 6 #24-60 Sur, en San Cristóbal.

San Carlos también hace parte de las cinco plazas anunciadas por el IPES para la programación de Halloween. Está ubicada en la carrera 19C #50A-90 Sur, en Tunjuelito.

Recomendaciones si va a comprar un disfraz para niños

La Secretaría de Salud recomienda revisar que los disfraces infantiles estén elaborados con materiales seguros y evitar accesorios rígidos o cortopunzantes, como espadas, cuchillos o bastones que puedan causar accidentes.

También aconseja evitar máscaras que limiten la visión, preferir maquillaje no tóxico que pueda retirarse con agua y comprar lentes de contacto únicamente en ópticas autorizadas. Antes de aplicar maquillaje en el rostro de un niño, la entidad sugiere hacer una prueba en una zona pequeña de la piel para identificar posibles reacciones.

Las plazas de mercado son una alternativa para resolver las compras de Halloween y, al mismo tiempo, acercarse a los comerciantes que mantienen vivas tradiciones de temporada. En Quirigua, por ejemplo, el plan combina disfraces, sabores mexicanos y juegos; mientras que en el 7 de Agosto, una calabaza puede ser el punto de partida para decorar la noche de Halloween en casa.

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