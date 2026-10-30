Seguridad en Halloween: 1.000 policías reforzarán la vigilancia en Bogotá

Los operativos estarán concentrados en centros comerciales, parques, vías públicas, establecimientos nocturnos y sectores de alta afluencia. El objetivo será prevenir hechos de violencia, atender…

Bogotá se prepara para celebrar Halloween con un amplio despliegue de seguridad. La Policía Metropolitana anunció que 1.000 uniformados estarán encargados de acompañar las actividades del Día Dulce , este sábado 31 de octubre, mientras que la Alcaldía activó un plan de vigilancia y convivencia que se extenderá hasta el lunes festivo 2 de noviembre.

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Los operativos estarán concentrados en centros comerciales, parques, vías públicas, establecimientos nocturnos y sectores de alta afluencia. El objetivo será prevenir hechos de violencia, atender emergencias y proteger especialmente a los niños y adolescentes que saldrán a pedir dulces.

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La medida responde también a los antecedentes de años anteriores. Según la Policía, durante la celebración de 2024 se recibieron 1.053 llamadas y se registraron 699 motivos de atención por parte de las patrullas de vigilancia. En 2025, las llamadas aumentaron a 2.243, de las cuales 744 estuvieron relacionadas con problemas de convivencia, entre ellos riñas y exceso de ruido.

¿Dónde estarán los controles de seguridad?

El plan distrital, que comenzó el jueves 29 de octubre, contempla patrullajes mixtos, controles a establecimientos comerciales y presencia de autoridades en zonas de rumba y espacios concurridos. Las intervenciones se concentrarán especialmente en sectores de Suba, Bosa, Fontibón, Usme, Puente Aranda, Teusaquillo, Chapinero, Tunjuelito y Kennedy, principalmente durante las noches y madrugadas.

Además de los 1.000 policías anunciados para el Día Dulce, más de 400 colaboradores del Distrito participarán en las labores de prevención y acompañamiento, en articulación con las alcaldías locales, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y otras autoridades.

Los equipos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) realizarán visitas a establecimientos comerciales para verificar el cumplimiento de las normas, mientras que los gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos estarán presentes en puntos de alta concentración de personas para prevenir conflictos.

El secretario distrital de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que los operativos también estarán dirigidos a combatir las actividades ilegales y verificar el cumplimiento de los horarios establecidos para los establecimientos nocturnos.

“Los operativos del fin de semana estarán orientados a combatir la ilegalidad, hacer control de horarios en las zonas definidas adecuadamente por las resoluciones y los decretos distritales y también por combatir la rumba ilegal, el consumo de bebidas no autorizadas y todos estos aspectos que a veces pueden empañar una celebración como la de Halloween”, señaló.

Especial atención a los niños durante Halloween

Uno de los principales enfoques del operativo será la protección de los menores de edad, especialmente en los recorridos para pedir dulces y en lugares donde se esperan grandes concentraciones de familias.

La Policía adelantará actividades de prevención, registro y control, además de acompañamiento en espacios públicos.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, pidió a los padres y cuidadores mantener una vigilancia permanente sobre los niños y prestar atención a las personas desconocidas que puedan acercarse durante la celebración.

“Este día es un día muy importante para el cuidado de los niños. Hacemos un llamado a los padres de familia a que estén pendientes de sus hijos que están disfrazados y adicionalmente que tengan mucho cuidado con los adultos desconocidos que se les acercan”, advirtió.

Las autoridades también desarrollarán actividades pedagógicas para prevenir la violencia intrafamiliar, la violencia sexual contra menores, los delitos informáticos y la utilización de niños y adolescentes para cometer delitos.

Según el Distrito, las campañas de prevención y cultura ciudadana relacionadas con estas celebraciones han llegado a más de 150.000 personas en Bogotá.

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Las recomendaciones para salir a pedir dulces

Ante la afluencia de familias que se espera para el sábado 31 de octubre, la Policía Metropolitana entregó varias recomendaciones para evitar situaciones de riesgo:

No perder de vista a los niños: acompañarlos durante los recorridos, especialmente en centros comerciales, parques y lugares concurridos.

acompañarlos durante los recorridos, especialmente en centros comerciales, parques y lugares concurridos. Llevar información de contacto: procurar que los menores tengan una tarjeta con su nombre y el número telefónico de sus padres o cuidadores.

procurar que los menores tengan una tarjeta con su nombre y el número telefónico de sus padres o cuidadores. Prestar atención al cruzar las calles: utilizar los pasos peatonales y mantener a los niños de la mano en zonas de alto tráfico.

utilizar los pasos peatonales y mantener a los niños de la mano en zonas de alto tráfico. Revisar los dulces: evitar que consuman productos abiertos, alterados o de procedencia desconocida.

evitar que consuman productos abiertos, alterados o de procedencia desconocida. Prevenir conflictos: evitar riñas, exceso de ruido y comportamientos que afecten la tranquilidad de otras personas.

evitar riñas, exceso de ruido y comportamientos que afecten la tranquilidad de otras personas. Reportar emergencias: comunicarse con la línea 123 o acudir al CAI más cercano ante cualquier situación sospechosa o de riesgo.

Controles a la rumba durante el puente festivo

La vigilancia no estará limitada a las actividades infantiles. El Distrito también reforzará los controles en zonas de entretenimiento nocturno durante el fin de semana.

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Las autoridades anunciaron acciones para prevenir riñas, consumo irresponsable de alcohol y otras situaciones que puedan afectar la convivencia.

Bajo el mensaje “La rumba es para divertirse, no para arrepentirse”, la Administración busca promover celebraciones responsables y evitar que los encuentros terminen en hechos de violencia.

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El secretario de Seguridad insistió en la importancia de moderar el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, especialmente durante las fiestas nocturnas, y recomendó tener precaución al interactuar con personas desconocidas.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno adelantará controles para verificar el cumplimiento de los horarios autorizados y prevenir actividades comerciales ilegales.

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El operativo continuará hasta el lunes 2 de noviembre, cuando finalizará el dispositivo especial previsto para el puente festivo. Durante estos días, las autoridades mantendrán presencia en los puntos priorizados y atenderán los requerimientos ciudadanos a través de la línea de emergencias 123.

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