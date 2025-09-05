“Hemos adelantado inspecciones”: MinTrabajo a Galán por “sindicatos” nocturnos

Fachada de BPM, un after party de Chapinero que figura como un sindicato. Foto: Mauricio Alvarado

A través de un trino en su cuenta de X, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respondió al alcalde Carlos Fernando Galán por sus recientes declaraciones donde le solicitaba determinar que sitios nocturnos están utilizando la figura de sindicato para funcionar ilegalmente.

“En los casos en que el sitio utiliza un disfraz de sede sindical para evadir la acción de la justicia o la policía, necesitamos que el Ministerio de Trabajo nos diga cuáles y donde son para entrar a esos sitios”, sentenció el primer mandatario de la capital.

A su vez, el secretario de Seguridad, César Restrepo, agregó que son necesarias las brigadas de cierre “porque son ellos quienes dan los permisos. Ellos son los que están llamados a hacer la diferencia. Allí se cometen hasta homicidios y es inaceptable que la Policía esté vetada para entrar”.

En respuesta, el ministro Antonio Sanguino señaló que durante el 14 y 21 de agosto, realizaron dos visitas de inspección en coordinación con la Policía y la Secretaría de Gobierno. “Hemos reiterado a la Secretaría de Seguridad y a la Policía que ninguna figura legal, ni siquiera la sindical, puede ser utilizada para impedir que la Fuerza Pública cumpla con su deber de inspeccionar y garantizar el cumplimiento de la normativa en los establecimientos de comercio”, sentenció Sanguino.

Y agregó que si bien la Oficina de Archivo Sindical del Ministerio “custodia la documentación e información relacionada con los sindicatos del país”, no “certifica las actividades económicas o de cualquier otra índole que estas organizaciones realicen, en virtud de la libertad de asociación”. “Reitero toda la disposición para seguir acompañando estos operativos, ejerciendo la inspección, vigilancia y control sobre aquellas organizaciones sindicales que no cumplen con la normativa laboral”, concluyó.

Los sindicatos son asociaciones de trabajadores, que intermedian con los empleadores. Como organización, pueden tener sedes y clubes para sus afiliados, para actividades privadas. Sin embargo, debido a la facilidad para registrarse bajo esta figura y a lo diluido que son los controles, otros vienen acudiendo a ella para montar establecimientos nocturnos, que no cumplen las normas y escapan al control local.

Aunque las inspecciones a bares y discotecas, así como estas confrontaciones vecinales, corresponde a la Policía y a la secretaría de Gobierno, en estos casos, cuando las comunidades piden intervenir estos sitios, por violar los horarios de rumba o los niveles de ruido, les dicen que “el sitio está amparado en la figura de sindicato y no se puede hacer nada, pues es tarea del ministerio de Trabajo, entidad de orden Nacional”, denunció un afectado a este diario.

