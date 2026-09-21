 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Rock al Parque 30 años: La metamorfosis del Simón Bolívar al ritmo de festival

Así ha evolucionado el principal escenario del icónico festival de rock más grande del del país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Santiago Abel Cabarcas – CrossmediaLab de la Utadeo
21 de septiembre de 2026 – 04:02 p. m.
Rock al parque 30 años.
Rock al parque 30 años.
Foto: El Espectador - Andrés Cárom

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Cada año el Parque Metropolitano Simón Bolívar, con sus 113 hectáreas de extensión vegetal y lagos artificiales parece respirar a otra frecuencia: la de Rock al Parque. Miles de chaquetas de cuero, botas pantaneras, crestas coloridas y camisetas negras atraviesan los rigurosos filtros de seguridad. A lo lejos, sobre la inmensa Plaza de Eventos, las frecuencias graves del bajo prueban los amplificadores y hacen vibrar, en ondas concéntricas, los charcos dispersos sobre la explanada.

Para el músico veterano Gary Otero, con más de dos décadas de…

Por Santiago Abel Cabarcas – CrossmediaLab de la Utadeo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias Bogotá hoy

Noticias hoy

Parque Simón Bolívar

Rock al Parque

Rock al parque 30 años
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido