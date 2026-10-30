Hinchas convocan protesta contra Sencia durante concierto de Ryan Castro: esto se sabe

La convocatoria coincide con el concierto Awooween, del cantante Ryan Castro, que se realizará esa noche en el escenario deportivo. La presentación, prevista para reunir…

La rivalidad entre Santa Fe y Millonarios podría quedar de lado este sábado 31 de octubre. Hinchas de ambos equipos comenzaron a promover en redes sociales una protesta contra Sencia, la empresa encargada de administrar, operar y mantener el estadio El Campín, en medio de los cuestionamientos por el estado de la cancha y las afectaciones que han tenido los partidos de fútbol.

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La convocatoria coincide con el concierto Awooween, del cantante Ryan Castro, que se realizará esa noche en el escenario deportivo. La presentación, prevista para reunir a más de 40.000 asistentes, será uno de los primeros grandes eventos musicales que reciba el estadio después de la controversia por el deterioro del césped.

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La iniciativa fue difundida por la cuenta de aficionados de Independiente Santa Fe La Piel de Santa Fe, que publicó un mensaje acompañado de una invitación a manifestarse: “Todos contra Sencia. Protesta el 31 de octubre en El Campín”.

Otros usuarios se sumaron al llamado y plantearon que las hinchadas roja y azul se unan para expresar su inconformidad con el manejo del estadio, especialmente por las consecuencias que los conciertos y las intervenciones sobre la gramilla han tenido para la programación deportiva.

Por ahora, se trata de una convocatoria difundida en redes sociales. No se ha confirmado cuántas personas participarán ni cómo se desarrollaría la manifestación.

¿Por qué los hinchas de Santa Fe y Millonarios protestarían contra Sencia?

El malestar de los aficionados tiene como antecedente la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, programado para el pasado 13 de octubre, debido a que el estado de la gramilla no permitía disputar el encuentro. La situación provocó cuestionamientos sobre el mantenimiento del escenario, que desde 2024 está bajo la administración de Sencia mediante una Asociación Público-Privada (APP) con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Tras lo ocurrido, el Distrito inició una revisión de las obligaciones contractuales de la concesionaria.

De acuerdo con el IDRD, la interventoría había solicitado desde el 22 de septiembre información sobre el retiro, la reinstalación y la recuperación del césped. Aunque Sencia entregó un cronograma de intervención, posteriormente se identificaron problemas de adherencia en la nueva grama, especialmente en sectores con alta humedad. Estas condiciones terminaron afectando la disponibilidad de la cancha para el fútbol profesional.

La controversia aumentó ante la programación de nuevos conciertos y la preocupación por el estado en el que podría quedar el terreno de juego para los próximos compromisos de los equipos bogotanos.

Sencia enfrenta procedimiento por presuntos incumplimientos

La inconformidad de los hinchas coincide con un procedimiento administrativo sancionatorio abierto por el IDRD contra Sencia, por posibles incumplimientos de sus obligaciones de operación y mantenimiento de El Campín. Como parte de esta actuación, la concesionaria fue citada a una audiencia pública para el 29 de octubre, en la que tendría la oportunidad de presentar sus descargos y controvertir los hallazgos de la interventoría.

La apertura del procedimiento no significa que Sencia haya sido sancionada ni que se haya establecido una responsabilidad contractual. El contrato contempla mecanismos como descuentos por indicadores de calidad, multas y una cláusula penal. Sin embargo, la aplicación de cualquiera de estas medidas dependerá de las conclusiones del proceso. Por ahora, no se ha informado en los antecedentes disponibles sobre una decisión definitiva derivada de la audiencia.

Concierto de Ryan Castro tendrá vigilancia especial sobre la gramilla

En medio de esta situación, el concierto Awooween, de Ryan Castro, continúa programado para el sábado 31 de octubre. El espectáculo contará con un escenario de formato 360 grados, ubicado en el centro de la cancha, y un montaje de gran tamaño. Precisamente por las condiciones del césped, el IDRD dispuso controles especiales para verificar que las actividades relacionadas con el evento no provoquen nuevas afectaciones.

La interventoría deberá hacer seguimiento antes del montaje, durante el concierto y dentro de las 24 horas posteriores al desmontaje. Además, Sencia tendrá que presentar información sobre los sistemas de protección de la gramilla, las cargas permitidas sobre el terreno, las actividades de recuperación y las medidas de contingencia ante posibles daños.

El espectáculo también llega después de que Fonseca trasladara su concierto del 24 de octubre al escenario Vive Claro, una decisión que permitió dar más tiempo a la recuperación del campo de juego.

El Campín también está bajo la lupa de los organismos de control

La controversia por la administración del estadio no se limita al procedimiento adelantado por el IDRD. La Contraloría de Bogotá abrió una indagación preliminar para establecer si las dificultades relacionadas con la gramilla y la indisponibilidad del escenario pudieron comprometer recursos públicos. El organismo también anunció una auditoría de cumplimiento sobre la APP, que examinará aspectos de la estructuración contractual, los ingresos derivados de eventos musicales y los mecanismos de supervisión.

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Por su parte, la Personería de Bogotá inició una investigación disciplinaria contra el director del IDRD, Daniel García, y otros cuatro directivos, por presuntas debilidades en la vigilancia del mantenimiento del estadio. Ambas actuaciones se encuentran en etapas de investigación y no representan decisiones definitivas sobre responsabilidades fiscales o disciplinarias.

¿Qué pasará con la protesta del 31 de octubre?

La convocatoria de los aficionados plantea un escenario poco habitual: hinchas de Santa Fe y Millonarios, históricamente enfrentados por su rivalidad deportiva, unidos alrededor de un reclamo por las condiciones de El Campín. Sin embargo, todavía no se conoce el alcance que tendrá la iniciativa ni si contará con una participación significativa durante la jornada de Halloween.

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Tampoco se han informado detalles sobre un punto de encuentro, horario específico o recorrido de la eventual manifestación. Mientras tanto, la atención estará puesta en dos asuntos: la respuesta de los aficionados al llamado contra Sencia y las condiciones en las que quedará la cancha después del concierto de Ryan Castro.

Lea más: Aplazan audiencia contra Sencia y concejal denuncia dilación en sanción por El Campín

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