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El nuevo Campín: cambios en diseños y fechas aplazan un año el primer partido

Sencia y la Alcaldía explicaron los retrasos en el inicio de las obras y se comprometieron a entregar el nuevo Campín en dos años, uno más de lo planificado. Pese a que despejaron dudas, desde el Concejo anunciaron seguimiento a la obra.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
30 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.
Render del nuevo estadio.
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El nuevo estadio El Campín de Bogotá vuelve a tener una ruta clara de construcción y una nueva fecha de entrega: finales de 2028. Después de semanas de dudas, controversias por los retrasos y los usos del escenario, la Alcaldía de Bogotá y el concesionario Sencia realizaron este miércoles una rueda de prensa en el Movistar Arena en la que no solo aclararon el camino que seguirá el proyecto, que se modificó por completo, sino que anunciaron al encargado de la construcción: la firma asiática PowerChina. Su tarea será la de edificar un nuevo…

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá. jparra@elespectador.com
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