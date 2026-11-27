El municipio de Cajicá adelanta obras del Plan Maestro de acueducto que incluyen la construcción de una nueva derivación sobre la conducción Tibitoc–Usaquén. Por esta coyuntura, el Acueducto informó que se pueden presentar cambios temporales en el color del agua en Cajicá y Chía y barrios del norte y occidente de Bogotá. "Se realizarán maniobras operativas en el sistema de acueducto que generarán variaciones en la velocidad y, en algunos casos, en el sentido del flujo del agua", explicó la Empresa.

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Hogares de Usaquén, Suba y Engativá presentarán cambios en el color del agua por obras

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Cabe recordar que, de acuerdo con los técnicos del acueducto, estas variaciones no representan un riesgo para la salud ni afectan la calidad del agua en términos de potabilidad, "ya que el servicio de agua potable continúa cumpliendo con los estándares establecidos", aseveraron.

Eso sí, recomendaron abrir la llave y déjela correr hasta que se torne incolora y, antes de iniciar el lavado de ropa blanca, verifique la transparencia del agua para evitar manchas.

Los cambios del agua se podría presentar entre este sábado 28 de noviembre y hasta el 4 de diciembre.

Sectores con posibles cambios temporales del color del agua

Usaquén



Entre la Autopista Norte y la Carrera 7, y entre la Calle 245 y la Calle 116. Barrios: Acacias Usaquén, Barrancas, Barrancas Norte, Bella Suiza, Bosque de Pinos III, Caobos Salazar, Canaima, Cedritos, Cedro Narváez, Cedro Salazar, Country Club, El Cerezo, Contador, El Redil, El Rocío Norte, Toberín, Verbenal, Estrella del Norte, La Calleja, La Carolina, La Granja Norte, La Liberia, La Pradera Norte, La Uribe, Las Margaritas, Las Orquídeas, Lisboa, Los Cedros, Los Cedros Oriental, San Antonio Norte, San Antonio Noroccidental, San Cristóbal Norte, San José de Usaquén, Santa Bárbara Central, Santa Bárbara Occidental, Santa Bárbara Oriental, Santa Teresa, Tibabita, Tibabita Rural, Torca I y Verbenal San Antonio.

Suba

Entre la Carrera 107 y la Autopista Norte, y entre la Calle 245 y la Calle 90 o Canal Río Negro.

Barrios: Andes Norte, Atenas, Batán, Britalia, Canódromo, Cantagallo, Casablanca, Suba, Casablanca Suba I, Casablanca Suba II, Ciudad Jardín Norte, El Plan, Escuela de Carabineros, Estoril, Gilmar, Granada Norte, Iberia, Iragua, Julio Flórez, La Castellana, Las Villas, Mazurén, Mónaco, Mirandela, Nueva Zelandia, Niza Norte, Niza Sur, Pasadena, Portales del Norte, Potosí, Prado Pinzón, Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, Prado Veraniego Sur, Puente Largo, Rionegro, San José de Bavaria, San José del Prado, San José V Sector, Santa Helena, Santa Rosa, Victoria Norte y Villa del Prado.

Engativá



Entre el río Bogotá y la Avenida Carrera 68, y entre el Canal Salitre y la Avenida Calle 24.

Barrios: Aeropuerto El Dorado, Álamos, Autopista Medellín, Bellavista Occidental, Bochica, Bochica II, Bolívar Oriental, Bolivia, Bonanza, Bosque Popular, Boyacá, Centro Engativá II, Ciudad Bachué, Ciudad Bachué I Etapa, Ciudadela Colsubsidio, El Cedro, El Cortijo, El Dorado, El Dorado Industrial, El Encanto, El Gaco, El Madrigal, Minuto de Dios, El Muelle, El Pantano, El Real, Engativá El Dorado, Engativá Zona Urbana, Florida Blanca, Florencia, Garcés Navas, Garcés Navas Oriental, Garcés Navas Sur, Gran Granada, Jardín Botánico, La Cabaña, La Estrada, La Estradita, La Faena, La Granja, La Riviera, La Serena, Las Ferias, Las Ferias Occidental, Las Navetas, Álamos, Los Ángeles, Los Cerezos, Luis Carlos Galán, Marandú, Normandía, Normandía Occidental, Palo Blanco, París, París Gaitán, Primavera, Pueblo Viejo, Puerta de Teja, Quirigua, Quirigua Oriental, Sabana del Dorado, San Antonio Engativá, San Antonio Urbano, San Ignacio, San Joaquín, San José de Fontibón, Santa Cecilia, Santa Helenita, Santa María, Santa Mónica, Soledad Norte, Tabora, Villa Amalia, Villa del Mar, Villa Gladys, Villa Luz, Villa Sagrario, Villas de Alcalá, Villas de Granada y Villas de Granada I.

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