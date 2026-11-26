La Universidad de Cundinamarca se sumó a las Instituciones de Educación Superior (UNAD y Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito) que recibieron el sello ODS Educación América Latina 2026, otorgado por el Instituto Selo Social de Brasil, una organización que destaca a las universidades que contribuyen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la Agenda 2030 por medio de procesos de educación, gestión y extensión con impacto social y ambiental.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Lea más: Hueco en Puente Aranda se "tragó" un vehículo: ¿quién responde por los daños?

Precisamente el reconocimiento se otorgó a la Universidad de Cundinamarca por implementar dos programas: ‘Tu Ropa Transforma’ y ‘Sembrando Esperanzas’. El Instituto Selo aseguró que están alineadas en cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 2, Hambre cero; ODS 4, Educación de calidad; ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles; y ODS 12, Producción y consumo responsables.

Reciclar las prendas

‘Tu Ropa Transforma’ es una estrategia liderada desde el Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad que busca promover la economía circular mediante la recolección, reutilización y gestión responsable de prendas de vestir en desuso.

La iniciativa parte de la disposición de puntos de acopio y la participación de voluntarios que reciben y dan prendas usadas a cambio de llevar materiales reciclables. La ropa que no logra ser intercambiada es entregada a fundaciones y organizaciones sociales.

Aprender de los campesinos

La segunda iniciativa reconocida es ‘Sembrando Esperanzas’, que se desarrolla en la seccional Ubaté y busca fortalecer los vínculos entre la Universidad y las comunidades mediante proyectos de intervención social, arte, naturaleza y emprendimiento social.

A través de talleres y experiencias participativas, estudiantes, docentes, campesinos y productores locales comparten conocimientos y prácticas que hacen parte de la identidad de sus territorios. Es así como los saberes de los adultos mayores y de las comunidades rurales se convierten en una fuente de aprendizaje para las nuevas generaciones, fortaleciendo la memoria cultural y la conciencia sobre la importancia de preservar el entorno natural.

Le puede interesar: Bogotá afronta su segundo pico respiratorio del año: ¿cómo cuidar a los más vulnerables?

"Dos apuestas que demuestran que la educación también transforma cuando el conocimiento sale de las aulas, se encuentra con las comunidades y contribuye a construir un futuro sostenible", destacó la Universidad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.