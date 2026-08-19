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Hombre atacó con cuchillo a policía en CAI Galán y murió tras la reacción del oficial

El uniformado prestaba servicio en el CAI Galán cuando un sujeto ingresó y lo atacó con un cuchillo, por la espalda. En la reacción, el uniformado usó su arma de dotación. El agresor murió.

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Redacción Bogotá
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20 de agosto de 2026 - 12:23 a. m.
El uniformado prestaba servicio en el CAI Galán cuando un hombre lo atacó por la espalda con un arma cortopunzante. Durante la reacción, el policía usó su arma de dotación y neutralizó al agresor que psoteriormente falleció.
El uniformado prestaba servicio en el CAI Galán cuando un hombre lo atacó por la espalda con un arma cortopunzante. Durante la reacción, el policía usó su arma de dotación y neutralizó al agresor que psoteriormente falleció.
Foto: Policía metropolitana de Bogotá
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Un policía herido y un atacante muerto fue el saldo de un inusual caso, que se registró pasada la 1:00 de la tarde de este miércoles, en el CAI Galán, en la localidad de Puente Aranda. El fallecido atacó con un cuchillo al uniformado y este, en su reacción, accionó su arma de dotación.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. En las imágenes se ve cómo, mientras el uniformado está atento a lo que ocurre al frente de las instalaciones, el sujeto armado entra sigilosamente por la puerta lateral del CAI y, por la espalda, lanza el primer ataque directo al cuello del uniformado.

El policía se levanta rápidamente y lo empuja, para sacar su arma. El delincuente embistió de nuevo y mientras contenía la mano del uniformado, le lanzó varias puñaladas. El forcejeo se trasladó a las afueras de la unidad policial.

Ahí, la secuencia se interrumpe, pero un segundo video, de una cámara en la calle, muestra luego al agresor corriendo con dificultad, quien alcanzó a avanzar unos metros, antes de desplomarse. De acuerdo con la versión preliminar de la institución, el policía reaccionó para proteger su vida y habría utilizado su arma de dotación para neutralizar al atacante, quien posteriormente falleció.

Policía sufrió varias heridas

El reporte indica que el uniformado, tras la agresión, sufrió varias lesiones en su cabeza y en uno de sus antebrazos, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial. Por ahora, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de las lesiones ni su evolución médica.

El atacante, tras quedar tendido en el suelo, quedó bajo custodia de las autoridades y murió posteriormente, como consecuencia de las heridas. La Policía no ha entregado mayores detalles sobre la identidad ni sobre las circunstancias que rodearon su ingreso al CAI.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para reconstruir cómo ocurrió la agresión y qué motivó al hombre a atacar al policía. Los registros de las cámaras de seguridad del CAI son clave en la investigación.

La investigación también deberá precisar no solo las circunstancias que derivaron en la agresión contra el Policía, sino el momento exacto en el que el uniformado utilizó su arma, que derivó en la muerte del agresor.

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